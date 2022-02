Il cavolfiore è un ortaggio di stagione con il quale possiamo realizzare moltissimi contorni. Tante persone non amano cucinarlo perché il cavolfiore può rilasciare odori sgradevoli durante la cottura. Fortunatamente, possiamo eliminare i cattivi odori dalla cucina con qualche semplice trucchetto della nonna.

Oggi vogliamo suggerire una ricetta molto semplice da realizzare e che ci permetterà di portare a tavola un piatto ricco e completo.

Se vogliamo realizzare un secondo piatto sostituendo la carne possiamo usare dei legumi. I legumi come fagioli, lenticchie e ceci sono estremamente benefici perché fonte di proteine vegetali, vitamine e fibre. Ecco perché è importante consumarli regolarmente.

Il cavolfiore, i legumi e gli altri ingredienti utilizzati in questa ricetta rendono il piatto molto saporito e sapranno conquistare il palato dei nostri commensali.

Ingredienti

1 cavolfiore medio;

400 g di passata di pomodoro;

150 g di olive nere;

150 g di ceci lessati;

1 cipolla;

2 rametti di rosmarino;

1 cucchiaino di paprika;

qualche seme di finocchietto;

25 ml di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Cucinare un gustoso secondo piatto senza carne in padella è davvero semplice se uniamo il cavolfiore a questo legume straordinariamente benefico

Iniziamo preparando il soffritto. Quindi, laviamo e tritiamo finemente il rosmarino e trasferiamolo in padella insieme all’olio. Aggiungiamo il finocchietto, la paprika ed occupiamoci della cipolla. Dopo averla tritata, aggiungiamola in padella e lasciamola insaporire per qualche minuto.

Nel frattempo, laviamo il cavolfiore e riduciamolo in cimette. Uniamolo al soffritto e dopo qualche minuto aggiungiamo anche le olive nere e i ceci lessati.

Infine, versiamo la passata di pomodoro, il sale e il pepe. Copriamo il tegame con un coperchio e lasciamo cuocere il tutto per circa mezz’ora. Il sugo si addenserà durante la cottura: se lo vogliamo meno concentrato aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua.

Consigli

Ecco come cucinare un gustoso secondo piatto senza carne in modo semplice usando il cavolfiore come ingrediente principale. Prima di terminare la cottura, verifichiamo lo stato del cavolfiore con una forchetta. Quando il cavolfiore sarà tenero, potremo servire quest’eccezionale secondo piatto accompagnato da qualche fetta di pane tostato.

I semi di finocchietto hanno un sapore intenso. Se vogliamo sostituirlo per ottenere una pietanza dal gusto più delicato, possiamo usare le foglie verdi di un finocchio.

Infine, possiamo provare a realizzare anche un goloso primo piatto con il cavolfiore usando solo 4 ingredienti.

