Tra una settimana esatta sarà il 14 Febbraio, San Valentino. Sicuramente la festa più romantica dell’anno. Si dice che, per chi è innamorato, è San Valentino tutto l’anno. In effetti è così, dovremmo dimostrare il nostro amore al partner ogni giorno. Tuttavia, il 14 Febbraio si respira un’aria particolare che ci spinge a fare qualcosa di più.

Di solito, la maggior parte delle coppie si concede una cena romantica. Inoltre, tutti donano un piccolo pensiero al proprio lui o alla propria lei. In genere, gli uomini vanno sul sicuro con un classico fascio di rose scarlatte. Magari accompagnato da una scatola di cioccolatini. Per le coppie che stanno insieme da anni, San Valentino potrebbe essere l’occasione per fare una romantica proposta di matrimonio, accompagnata da un prezioso anello. Abbiamo ricordato dei grandi classici. In questo articolo vorremmo suggerire qualcosa di più originale e meno materiale.

Per festeggiare una romantica ricorrenza importante, non le solite rose e i cioccolatini ma un’esperienza memorabile per stupire il partner

Gran parte delle persone vive una quotidianità piuttosto stressante. Le giornate hanno ritmi incalzanti e non c’è mai tempo per prendersi cura di sé. San Valentino può essere l’occasione giusta per concedersi una pausa. La soluzione ideale è un bel trattamento estetico da condividere in coppia. Si può scegliere di andare in una Spa, magari anche lontano da casa per approfittare e fare una breve vacanza. Ma ormai anche i normali centri estetici offrono soluzioni di questo genere. Conoscendo i gusti e le esigenze del proprio partner, è possibile stabilire preventivamente il tipo di trattamento da regalare. In genere, il trattamento si svolge in una cabina attrezzata con due lettini e con due operatrici che lavorano, in contemporanea, una sull’uomo e l’altra sulla donna. Si può scegliere tra tantissime tipologie di massaggi: rilassante, sportivo, energizzante, drenante …

Il relax continua

A fine trattamento, i centri più specializzati e meglio organizzati offrono un prosieguo. Ci si sposta infatti in un’altra stanza con vasche di acqua calda dove godersi un bagno di coppia, in un ambiente dalla luce soffusa e immersi in fragranze di vario tipo. Anche in questo caso, si possono scegliere preventivamente le profumazioni in base ai gusti personali e al tipo di atmosfera che si vuole creare.

In questa fase, spesso, viene anche allestito un angolo con frutta fresca e secca, tisane, succhi, centrifughe e pinzimonio di verdure fresche da consumare comodamente immersi nell’acqua o avvolti in un morbido accappatoio.

Sicuramente il partner si ricorderà per molto tempo questo genere di esperienza. E così, per festeggiare una romantica ricorrenza importante, niente cenetta a lume di candela.

