Samantha Cristoforetti personaggio dell’anno 2022, il sondaggio snobba Messi, Zelensky e Draghi

L’astronauta orgoglio italiano stravince su Giorgia Meloni e Mahsa Amini, la donna curda di soli 22 anni morta dopo l’arresto per aver indossato il velo in modo “non corretto”. Tra i maschietti, il più votato è Lionel Messi, seguito da Zelensky e poi Mario Draghi.

La sfida a sei (tre donne e tre uomini) lanciata da Proiezioni di Borsa sul personaggio dell’anno 2022 incorona regina Samantha Cristoforetti, l’astronauta tutta italiana che da poche settimane ha lasciato lo Spazio. Seconda classificata, Giorgia Meloni, primo Presidente del Consiglio dei Ministri donna in Italia. In coda Mahsa Amini: la giovane martire “colpevole” per il velo indossato “male”. Pare infatti sia rimasta una ciocca di capelli fuori il copricapo. Quindi l’arresto e dopo poco la morte. In molti chiedono sia fatta chiarezza.

Zelensky, il Presidente eroe, risulta un’immagine inflazionata

Samantha Cristoforetti personaggio dell’anno 2022, il sondaggio pende sulla quota rosa. Male per i signori uomini. Tuttavia, guardando i parziali, tra i tre maschietti in lizza, la spunta il campione del Mondo argentino Lionel Messi. Lo segue Volodymyr Zelensky, che in verità si è già autoproclamato personaggio dell’anno dieci mesi fa, lo scorso febbraio. All’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, Volodymyr mostra i muscoli e inizia a presenziare tutte le piattaforme social, raggiungendo consensi in tutto il Mondo occidentale.

Certamente è leader di un Paese invaso, vittima di una guerra sempre crudele con le sue migliaia di sfollati ed è anche uomo “tosto”. Il Time lo incorona personaggio dell’anno 2022. Dal nostro sondaggio risulta un’immagine onnipresente, un po’ inflazionata, anche se rimane di fatto il Presidente eroe.

Samantha Cristoforetti personaggio dell’anno 2022, il sondaggio porta pochi voti a Mario Draghi

Una manciata di voti, tra i nostri elettori, per Mario Draghi. L’ex Presidente del Consiglio non cattura l’attenzione dei nostri Lettori. Rimane persona che gode di grande stima, soprattutto a livello internazionale. Forse a rappresentare un segno meno, il pugno duro verso vaccini e green pass, che pure sono serviti a dare una battuta d’arresto al Covid. Se non nei numeri, almeno nell’intensità del virus, fino alla scorsa estate.

La vincitrice del 2022

Ma veniamo a lei. La stella tra le Stelle: Samantha Cristoforetti. Donna, madre e prima quota rosa europea alla guida della Stazione Spaziale Internazionale. Nell’ultima missione, raggiunge la Terra con l’ammaraggio al largo della Florida dopo 170 giorni intorno al Mondo. Memorabili le foto che AstroSam invia sulla Terra dalla sua posizione privilegiata di avvistamento. 45 anni, la sua prima missione di sei mesi inizia nel mese di novembre 2014 e termina a giugno 2015. Ci ritorna nell’aprile 2022 per toccare di nuovo Terra nell’autunno dello stesso anno.

Competenze ma soprattutto tenacia, è simbolo della donna che in casa indossa i pantaloni. La sua passione e il suo sogno diventa professione esercitata in modo esemplare. L’Italia è fiera di lei e i nostri Lettori la premiano personaggio dell’anno!