Mai mangiato un polpo così! Ecco l’abbinamento straordinario per un secondo gustoso e sfizioso

Durante le feste non mancano a tavola i piatti ricchi e saporiti, ma spesso anche molto calorici e con troppi carboidrati. Il polpo è un mollusco tenero, ideale per le diete ipocaloriche, invece di abbinarlo alle solite patate, scopriamo con quale ingrediente di stagione nutriente servirlo.

Non possiamo fare a meno di mangiare in modo abbondante durante pranzi, cene ed aperitivi delle feste, ma il nostro stomaco potrebbe risentirne. Esagerare con le quantità di grassi, tra dolci e pietanze elaborate, non favorisce la digestione e fa gonfiare la pancia, provocando diversi disturbi, come anche il reflusso. Per questo sarebbe consigliabile mettere in tavola qualcosa di più leggero e prendere una pausa dai pasti infiniti con i parenti.

Tra le varie opzioni, per non rinunciare al gusto, il polpo rappresenta un’ottima alternativa. Il modo con cui lo prepariamo, di certo, può fare la differenza, come scegliere il contorno con cui servirlo. Molti lo abbinano a delle patate lesse o purè, eppure c’è un ingrediente impensabile per abbinarlo alla perfezione.

Mai mangiato un polpo così: preparalo con questo ingrediente ricco di nutrienti

Prima di scoprire qual è l’ingrediente segreto da abbinare, bisognerebbe sapere in quale modo ottenere un polpo tenero, che si scioglie in bocca. La cottura del mollusco si effettua in una grande pentola con acqua, non troppa, aromi e qualche goccia di olio. Meglio cuocerlo qualche minuto in più, senza esagerare con i tempi, perché potrebbe indurirsi e con una forchetta testiamo la morbidezza. Lasciamolo raffreddare nella sua acqua e saliamo solo quando sarà pronto. Tagliamolo a tocchetti e condiamolo in un contenitore con succo di limone, olio, pepe e pezzetti di sedano.

Quindi è arrivato il momento di svelare l’elemento che darà un gusto eccezionale al polpo, ovvero i chicchi di melagrana, ne basteranno 2 cucchiai. Il sapore agrodolce di questo strepitoso frutto renderà il piatto originale e sfizioso, con dei colori spettacolari. Stupiremo gli invitati con questa pietanza e nessuno, probabilmente, avrà mai mangiato un polpo così buono. È anche la stagione ideale per aggiungere delle fettine sottili di finocchio, per ottenere un sapore ancora più delizioso e mantenere lo stomaco leggero.

Vitamine e minerali del frutto dell’abbondanza

Questa ricetta avrà pochi grassi, se non eccediamo con il condimento, non solo perché il polpo ipocalorico, ma anche il resto degli ingredienti. Il mollusco potrebbe aiutarci a mantenere i valori della pressione nella norma e potenziare le difese immunitarie. Anche la melagrana apporta poche calorie, circa 63 ogni 100 grammi, in più contiene vitamine C, E, K, fibre, potassio, fosforo, magnesio e calcio. Per questo potrebbe favorire una buona digestione, tutelando l’intestino, controllerebbe i livelli di colesterolo e migliorerebbe le difese immunitarie.