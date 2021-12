Pranzi e cene importanti prevedono più portate e, di solito, il pasto si apre con uno o più antipasti. In questo periodo, parlando di cibi e ricette, ovviamente, la mente vola subito al cenone di Natale, al pranzo del 25 o alla cena dell’ultimo dell’anno.

In queste occasioni, ci sono piatti e ricette tradizionali che non possono assolutamente mancare. C’è però spazio anche per qualche novità. Per accontentare tutti, l’ideale è saper coniugare classicità e innovazione in maniera equilibrata.

Tra gli antipasti di Natale, il pesce non manca mai. A tal proposito, ecco qui 3 antipasti di pesce economici facili e veloci che stupiranno gli ospiti. Per variare un po’, anziché il solito e banalissimo cocktail di gamberi, ecco un’idea semplice e raffinata.

La pasta sfoglia, che grande invenzione

Quando c’è da preparare stuzzichini e finger food, la pasta sfoglia è un vero e proprio alleato in cucina. Innumerevoli sono infatti i suoi utilizzi. Perfetta per creazioni sia dolci che salate, è l’ingrediente base per tartellette, vol au vent, grissini e sfiziosità varie. Non è un caso che in queste settimane la troviamo in offerta praticamente in qualsiasi supermercato.

La pasta sfoglia è indispensabile per realizzare i cannoncini. Un prodotto estremamente versatile perché, in base alla farcitura, li possiamo proporre come golosi pasticcini o gustosi appetizer. Se per la farcia ci possiamo sbizzarrire con le idee, il difficile diventa creare dei cannoncini dalla forma perfetta. Ma, da oggi, non ci sarà più questo problema perché stiamo per svelare la geniale soluzione.

Salati o con la crema, ecco il trucchetto facile e veloce che pochi sanno per realizzare cannoncini di pasta sfoglia perfetti

Nelle cucine dei pasticceri e dei grandi chef, ovviamente, ci sono utensili specifici per creare i cannoncini. Si tratta di tubi di acciaio, di dimensioni varie, attorno ai quali avvolgere l’impasto. Non essendo noi dei professionisti, è inutile spendere soldi per acquistare questi utensili da usare soltanto poche volte l’anno. Ci possiamo ingegnare con un trucchetto davvero semplice. Salati o con la crema, ecco il trucchetto facile e veloce che pochi sanno per realizzare cannoncini di pasta sfoglia perfetti.

Prendiamo un foglio di carta stagnola, stropicciamolo con le mani e diamogli la forma di un cilindretto. Nel frattempo, tagliamo la pasta sfoglia in striscioline di max 1 cm di larghezza. A questo punto, arrotoliamo attorno al nostro “tubo” di alluminio la sfoglia. Evitiamo di stringere troppo così da essere più facilitati, poi, quando li andremo a sfilare. Inoltre, cerchiamo di sovrapporre leggermente qualche millimetro di pasta ad ogni giro. Insomma, dobbiamo evitare buchi e aperture. Ovviamente, dovremo sigillare bene un’estremità del nostro cannolo mentre dovremo lasciare aperta quella opposta per facilitare la farcitura.

Prepariamo tante formine per cannoncini in base alla quantità necessaria. Ovviamente, è importante stabilire anche le dimensioni del cannolo (lunghezza e circonferenza) in base alle proprie esigenze.

Sistemare i cannoncini sulla teglia rivestita con carta da forno e infornare a 180 °C per 10/15 minuti. Il tempo varia in base alle dimensioni.

Per non sprecare troppa stagnola, possiamo anche fare poche formine da utilizzare ripetutamente e fare più infornate.

Una volta che l’impasto sarà cotto, sfornare e attendere che si raffreddi. Infine, ecco la parte più delicata: sfilare i cannoncini dal “tubo” di stagnola utilizzando molta cautela per non romperli.