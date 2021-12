Il Natale è sempre più vicino. Tra la corsa agli ultimi regali e i normali impegni quotidiani, le giornate scorrono via veloci, quasi frenetiche. In men che non si dica, senza neppure accorgersene, ci ritroveremo alla vigilia. Sono davvero tante le cose a cui pensare. Oltre ai doni e agli addobbi, si deve decidere quale abito indossare ed ovviamente il trucco e l’acconciatura da abbinare. Durante le feste è tradizione ritrovarsi con i parenti, anche con quelli che si vedono di meno durante il resto dell’anno. Proprio per questo motivo si vuole essere al top. Vogliamo mostrarci in forma smagliante. Ma non è ancora finita.

Chi avrà la fortuna o la sfortuna (dipende dai punti di vista) di fare gli onori di casa, dovrà anche farsi carico del menù da proporre. Anche in questo caso, vogliamo sicuramente fare bella figura proponendo piatti gustosi ma non banali e scontati. Per la prima portata, non le lasagne né i tortellini, ma questo profumatissimo primo piatto di pesce che ci farà fare un figurone al cenone della vigilia. Tuttavia, oltre a fare bella figura, non si vuole neppure spendere un patrimonio per una cena o un pranzo. Come da tradizione, il Cenone della vigilia è a base di pesce. Nonostante ciò, possiamo organizzare una bella cena senza spendere cifre folli.

Facili e veloci da realizzare, ecco 3 antipasti di pesce economici che stupiranno gli ospiti durante le feste

Nelle prossime righe daremo degli utili suggerimenti per preparare dei gustosi antipasti di pesce che non richiedono grandi sforzi, né dal punto di vista economico né per quanto riguarda il fattore tempo. Ricordiamo infatti che Natale è festa per tutti. È giusto quindi che anche chi fa gli onori di casa possa godersi il clima di festa, e non arrivare a tavola stravolto dalle mille incombenze che ha dovuto portare a termine.

Vediamo allora qualche idea per dare inizio al pasto. Facili e veloci da realizzare, ecco 3 antipasti di pesce economici che stupiranno gli ospiti durante le feste.

Con il salmone affumicato non si sbaglia mai perché piace praticamente a tutti. Prepariamo quindi dei rotolini riempiendoli con formaggio cremoso tipo robiola o caprino. Chiudere i mini involtini con un filo di erba cipollina.

Anche le bruschette sono un must intramontabile. Dopo aver fatto tostare il pane nel forno, farciamolo con un intingolo a base di tonno in scatola sminuzzato, pomodorini freschi a cubetti, rondelle di olive nere e origano.

La terza proposta è anche light

Concludiamo questo tris di antipasti di pesce facilissimi e davvero economici con una ricettina semplice e leggerissima. Prendiamo come base delle gallette di mais o di riso (a piacere). Farciamo con un gambero oppure 3 o 4 gamberetti e una fettina sottilissima di mela, meglio se del tipo Granny Smith. Il tipico sapore acidulo del frutto creerà un sapiente contrasto con il dolciastro del pesce. All’ultimo, aggiungere qualche goccia di limone.