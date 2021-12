La lavatrice è un elemento che in casa non può mai mancare e può durare dagli 8 ai 12 anni. Ma cosa fare se, una mattina, questa decide di abbandonarci non accendendosi più? Niente paura. Ecco una serie di trucchetti che ci indirizzeranno verso l’apparecchio giusto per le nostre esigenze quotidiane.

Spesso l’unico modo che conosciamo per scegliere un buon elettrodomestico che duri abbastanza è basarci sul costo. Ci facciamo guidare dalla regola secondo la quale ad un prezzo alto corrisponde un altrettanto alta qualità, questo però potrebbe non essere sempre vero! Nel mondo degli utensili casalinghi, infatti, ci sono tutta una serie di accorgimenti che spesso non consideriamo abbastanza.

La prima decisione da prendere è in funzione dello spazio che abbiamo in casa

Cosa dobbiamo fare, quindi, appena entriamo in un negozio? Come scegliere la lavatrice che meglio si addice alle nostre necessità? Seguendo queste 4 regole furbe non compreremo più la lavatrice solo in base al prezzo. Per prima cosa concentrandoci sullo spazio che abbiamo in casa, in questo modo, elimineremo tutta una serie di possibilità che potrebbero risultarci scomode. Per questo, nel caso in cui fossimo acquirenti con ambienti spaziosi la scelta giusta sarà sicuramente la lavatrice a carica frontale. Nel caso in cui fossimo una piccola famiglia con poco spazio sarà meglio optare per una lavatrice con carica dall’alto. In entrambi i casi potremmo anche pensare di acquistare un’asciugatrice, in caso di inverni freddi e uggiosi.

Passiamo ora alla seconda e importantissima regola, che riguarda la classe energetica. Una buona lavatrice ci farà risparmiare sui costi mensili dell’energia elettrica. Nell’ottica del risparmio sui consumi avremo più successo scegliendone una che abbia la classe uguale o superiore alla G (vecchia classe A).

Concentriamoci, poi, sul display del nostro futuro elettrodomestico. Oltre ai lavaggi standard (come lana, delicati, sport e bimbi), consideriamo l’importanza di avere carichi completi di breve durata, da 15 o 30 minuti. Questo ci permetterà di lavare i nostri vestiti preferiti quasi tutti i giorni e di risparmiare sul nostro consumo giornaliero di acqua corrente.

Infine, l’ultima regola sul come scegliere la lavatrice giusta riguarda la sua massima capienza, ovvero i kg di panni che possiamo caricare al suo interno. Nessuna lavatrice, neanche quelle da 10kg, potrà mai contenere trapunte e piumini. Questi sono ingombranti e, anche se infilati con la forza, non usciranno mai puliti al cento per cento. Per questo motivo sarà più importante scegliere in base al numero di persone che abitano con noi. Per una famiglia di 4 persone l’ideale sarà indirizzarci verso una capienza compresa tra gli 8 e i 10 kg. Al contrario, per una famiglia di dimensioni più contenute, sarà sufficiente una da 7/8kg.