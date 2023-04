Sai conservare borse firmate o di pelle nell’armadio? Ecco come fanno Carla Gozzi e Chiara Ferragni

Come sarebbe la vita di una donna senza borse e scarpe con il tacco? Forse meno colorata e vivace, chissà. Questi accessori infatti piacciono un po’ a tutte. Un bell’outfit si completa solitamente con una borsetta adatta e delle calzature eleganti ai piedi. In particolare collezionare borse di lusso o vintage appassiona molte donne. Scopriamo ora come le mettono nel guardaroba Carla Gozzi e la Ferragni e come pulire quelle in pelle.

Oro, argento, petrolio o titoli di Stato? Assolutamente no. Ciò che appassiona molte donne sarebbe altro. Si può infatti indossare della bella bigiotteria spendendo poco e badare distrattamente al prezzo della benzina. Se però si va a fare shopping solitamente si rimane incantate davanti alle vetrine di scarpe e borse. Non tutte le donne lo fanno, certamente, però in generale è come se in molte ci fosse un istinto primordiale a spingerle.

Cambiare borsa in base a ciò che si indossa, all’umore, all’uso si può fare se ne abbiamo di vario tipo. Ci sono modelli eleganti e funzionali che costano pure poco. Le borse in pelle o firmate oltre al loro valore attuale ed estetico possono essere un investimento a lungo termine.

Sai conservare borse firmate o di pelle nell’armadio? Prova a fare così

Se possiedi la Birkin di Hermès, vari modelli di Louis Vuitton, Prada e Chanel oppure di altre marche e non vuoi rovinarle, fai attenzione. Ha scaturito un po’ di polemiche una recente foto di Chiara Ferragni su Instagram davanti al suo armadio. Oltre al viso sorridente della nota imprenditrice, si vedono tantissime borse di lusso. Alcune grandi sono poste su un ripiano in alto, altre stanno in basso. È stata criticata perché si vedono una sopra l’altra in modo un po’ caotico.

Secondo i consigli dei produttori in generale questi accessori, preziosi o meno, si dovrebbero conservare nella dust bag e dentro la loro scatola. Questo eviterebbe la polvere ma anche una antiestetica piegatura delle borse.

Se abbiamo poco spazio Carla Gozzi ha consigliato su Facebook di riempirle con la dust bag o una maglietta di cotone o una sciarpa di lana. Facciamo attenzione agli angoli della base. In questo modo manterremo la forma originale. Poi possiamo appoggiare la borsa su un ripiano senza nulla che la schiacci sopra.

Come mantenere belle le borse e pulire quelle in pelle

I produttori consigliano di inserire nelle borsette la carta velina bianca o carta del pane. Evitiamo i giornali, l’inchiostro potrebbe trasferirsi. Evitiamo anche posti umidi o dove batte spesso il sole. Se non abbiamo il sacchetto originale, inseriamo la nostra borsa firmata in una federa di cotone bianca. Facciamo in modo di lasciare fuori la catenella o il manico. All’interno potremmo inserire un sacchettino con del bicarbonato contro i cattivi odori.

Adesso che sai conservare borse firmate o di pelle nell’armadio, passiamo alla pulizia. Nei negozi troveremo i prodotti adatti per mantenerle a lungo.

Se temporaneamente ne siamo sprovvisti, per pulire la borsa in pelle ogni tanto potremmo passare un panno umido. Lasciamo asciugare all’ombra e poi conserviamo la borsa. Si potrebbe provare anche con del latte detergente oppure acqua e una goccia di sapone neutro. Potrebbero andare bene sulla pelle chiara. Testiamo prima il rimedio con un panno su un punto poco evidente della borsa. La pelle scamosciata infine andrebbe invece spazzolata.