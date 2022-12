Ecco le scarpe più chic per brindare alle feste da abbinare con vestiti, pantaloni e minigonne

La monotonia di certe settimane è rotta con piacere a volte dalle feste. Che sia un compleanno o un anniversario, ci si prepara con cura per parteciparvi. La fine dell’anno ci vede impegnati nell’acquisto dei regali. Durante lo shopping cerchiamo anche l’outfit giusto per Natale e Capodanno. Un’attenzione particolare meritano le scarpe. Scopriamo adesso alcune tra le più belle da indossare.

Le feste sono eventi a cui si partecipa volentieri. Si sta con amici e famigliari, si mangiano piatti tradizionali e si bevono ottimi vini. Soprattutto a dicembre gli appuntamenti principali sono Natale e la notte di San Silvestro. Se ospitiamo qualcuno oppure festeggiamo fuori in vacanza, il vestito da indossare ha un ruolo chiave. Possiamo preferire un abito semplice o uno elegante. La scelta può cadere anche su blusa e pantaloni o minigonne. Pensiamo anche alle scarpe da abbinare.

Ecco le scarpe più chic per brindare alle feste e farci notare

Se non vogliamo spendere molto ci sono occasioni da non perdere presso outlet o negozi online. Con pochi soldi compreremo abitini da sfoggiare durante le feste. Ciò che ci rende ancora più eleganti è una scarpa chic. Vediamo alcune tra quelle più di tendenza. Parola d’ordine delle feste natalizie è brillare. Orecchini, collane, accessori vari o borse possono impreziosire un semplice tubino nero o rosso. Ai piedi, però, la scarpa scintillante è un must a cui poche rinunciano.

Una delle calzature che potremmo indossare è la décolleté di Jimmy Choo. Sul tessuto rosa brillano i cristalli così come sul cinturino alla caviglia. Un cristallo singolo pendente completa la bellezza della scarpa. Mini dress, minigonne, o tubini con una pochette luminosa e queste scarpe saranno molto eleganti.

Se preferiamo lo stivale a stiletto, ci sono le proposte ad esempio di Paris Texas. Rossi, neri o argento, e anche in colori fluo, sono luminosi per la presenza dei cristalli. L’abbinamento più adatto potrebbe essere con minigonne per una notte davvero brillante.

Altre proposte

Tra tante altre proposte moda, per esempio, ci sono le scarpe décolleté con tacco di Zara. Semplici ed eleganti, in tessuto nero, si distinguono per il bel fiocco con strass sulla parte anteriore. Belle con tubini ma anche pantaloni per un Natale proprio coi fiocchi. Per un look chic ma comodo ci sarebbero gli stivaletti. Tra tanti, pensiamo a quelli di Michael Kors, con tacco basso a specchio e maglia glitterata. Zalando, Shein e altri propongono anche ballerine luccicose con strass. Nere, rosse, argento, per un outfit comodo senza rinunciare all’eleganza.

Concludiamo questa rapida panoramica con altre due calzature. Prada propone vari modelli in pelle metallizzata, come le slingback che troviamo anche in raso e cristallo. Un pantalone in raso o in velluto sarà uno degli abbinamenti perfetti. Di Caovilla il sandalo prezioso con cinturino a serpente esalterà il look con mini abito o gonna. Concludendo, ecco le scarpe più chic per brindare alle feste che possiamo abbinare a diversi outfit.