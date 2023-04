Come scegliere, pulire e cucinare la verdura preferita da Marcel Proust, più i migliori abbinamenti per servirla in tavola

Gli asparagi sono una verdura di stagione che non può mancare sulle tavole di primavera. Ecco alcuni consigli su come sceglierli, pulirli e poi cucinarli per portare in tavola ricette gustose e diverse dal solito.

Gli asparagi sono un ortaggio prettamente primaverile. Oltre che molto gustosi, gli asparagi hanno anche molte proprietà benefiche. Ricchi di sali minerali, soprattutto magnesio, fosforo e potassio, contengono anche fibre, vitamine e antiossidanti. Sono noti per le loro proprietà diuretiche. Favoriscono così la depurazione dell’organismo.

Sarà curioso sapere che gli asparagi conquistarono celebri artisti del passato. Manet guadagnò ben 1000 franchi per un quadro che rappresentava un mazzo di asparagi e Marcel Proust li inseriva nell’elenco dei suoi piatti preferiti tanto da dedicargli versi e pensieri in alcune sue opere.

Vediamo alcuni consigli da tener presente quando li si acquista al mercato.

Come scegliere, pulire e cucinare gli asparagi: consigli pratici

Al momento dell’acquisto, gli asparagi freschi si devono presentare con i gambi sodi, dritti e di colore vivido e brillante. Le punte devono invece presentarsi chiuse e intatte.

Prima di cucinarli, gli asparagi vanno ovviamente lavati, passandoli sotto l’acqua corrente ma usando delicatezza soprattutto a livello delle punte per non romperle. Dopodiché bisogna eliminare la parte di gambo finale, ovvero quella più dura e coriacea. Quindi, con un pelapatate, eliminare la parte più esterna del restante gambo. In attesa di cucinarli, formare un mazzetto legando tra loro gli asparagi con uno spago. Quindi riporre il mazzo in frigorifero e coprirlo con un panno umido in modo che non si secchino troppo e perdano sapore.

I principali metodi di cottura degli asparagi sono bolliti, al vapore o in padella.

Per la cottura a vapore esiste un apposito cestello. Una volta che l’acqua bolle, farli cuocere per circa 15 minuti. Per avere anche le punte più sode e croccanti, tagliarle via e inserirle in cottura durante gli ultimi 7 minuti. Più rapida la bollitura: serve solo una decina di minuti. Si consiglia l’uso di una pentola alta e stretta, dove inserire gli asparagi in piedi, tenuti insieme da uno spago. Per la cottura al forno, basta sistemare gli asparagi in una teglia da forno, condirli con un filo d’olio e un pizzico di sale, e farli cuocere a 180°C per 15-20 minuti circa.

In ogni caso, una volta cotti, vanno scolati con molta delicatezza e fatti riposare alcuni minuti prima di servirli adagiati su un panno.

Ricette con gli asparagi: gli abbinamenti senza le solite uova