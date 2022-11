5 borse tra le più belle e desiderate al Mondo che valgono oro e altre di tendenza molto originali

C’è chi colleziona modellini di aerei o di automobile, chi fumetti e anche chi preferisce qualcosa di più utile. Specialmente le donne amano comprare e collezionare scarpe e borse di ogni tipo. Ogni occasione richiede un abbigliamento consono e si dovrebbero abbinare gli accessori giusti.

In particolare di borse ce ne sono di tutti i tipi, modelli, grandezza e materiali. Già le bambine cominciano a usarle, magari mettendo dentro qualche giochino, i fermagli preferiti o caramelle.

Ci sono borse non solo per tutti i gusti ma anche per tutte le tasche. Se, però, pensiamo a quelle iconiche le cifre salgono. C’è da aggiungere, anche, che il costo varia pure in base all’anno di produzione, di acquisto e tende sempre più a crescere. In conclusione, non si tratterebbe solo di un capriccio fashion ma di un vero e proprio investimento a lungo termine.

Ecco 5 borse tra le più belle e desiderate al Mondo

Tra le borse che hanno fatto la storia e che possono valere ben oltre alcune migliaia di euro, troviamo lei, l’evergreen Birkin di Hermès. Le origini di questo modello sono ormai leggenda. Si racconta che su un volo aereo l’attrice Jane Birkin si fosse lamentata del fatto che non trovava borse abbastanza capienti. In aereo casualmente il presidente di Hermès che disegnò in suo onore una borsa grande, quadrata con due manici e decisamente elegante.

Un’altra borsa ancora molto amata e desiderata è la piccola e squadrata Lady Dior. Trapuntata, ha ciondoli pendenti da un manico che formano il nome della nota casa di moda. Dapprima si portava solo a mano, ora è dotata di comoda catenella. Bella e legata a Lady Diana, che la portava spesso.

Altri modelli iconici

Di Louis Vuitton potremmo citare due modelli. Il primo accompagnava spesso gli spostamenti di Audrey Hepburn, la nota attrice di “Colazione da Tiffany”. Si tratta della Speedy. Di forma bombata con manici e tracolla, è capiente ed elegante e mostra il noto logo di Vuitton.

Un’altra comoda e iconica creazione di questa casa di moda sarebbe Alma. Base dritta ma angoli smussati, è un’alternativa alla Speedy, specialmente se si portano con sé mille cose.

Di Prada, infine, ha linee pulite e senza tempo la Double Bag. Lo spazio interno è diviso in due scomparti e presenta dei manici.

Borse di tendenza da collezionare

Accanto a queste 5 borse tra le più belle e desiderate al Mondo e che valgono una fortuna, anche di seconda mano, ci sono modelli molto particolari da scoprire.

Una tra le più strane e nello stesso tempo già di culto è la Pigeon bag di JW Anderson. A forma di piccione si è vista in sfilate ed è già la preferita di molte attrici e influencer.

Sempre a proposito di animali, si sono avvistati tanti elefanti di ogni colore su alcune passerelle. Parliamo sempre di borse, questa volta a marchio Lowe. Oltre a piccioni ed elefanti segnaliamo tanti bassotti firmati Thom Browne.

Per chi ama stupire sono di tendenza anche le micro bag, da portare a mano o a tracolla.

Concludendo, usiamo spesso borse per una passeggiata, un evento o per andare a fare shopping magari in una località di vacanza. Se possiamo, togliamoci pure un capriccio ricordando che potremmo in futuro rivendere guadagnandoci borse che hanno segnato un’epoca.