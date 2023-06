Sai che c’è un Paese dove non esistono le zanzare? I consigli di Benedetta Rossi

L’estate è un momento di tormento per tanti a causa delle punture delle zanzare. Chi più, chi meno, un po’ tutti dobbiamo pagare dazio e fare la nostra donazione, purtroppo non volontaria, di sangue. Dovunque si vada, anche all’Estero, le troviamo sempre. Però, c’è un Paese dove non esistono zanzare. Ecco qual è e perché

Che bello che è arrivata l’estate. Che brutto che sono arrivate le zanzare. Inutile girarci intorno, perché uno si trascina l’altro.

Non c’è estate senza zanzare e non ci sono zanzare senza il caldo estivo. Il bello e il brutto di una delle stagioni preferite da tutti gli italiani. Ormai, quando arrivano i primi caldi, partono le liti in casa contro chi si è dimenticato di tirare la retina contro le zanzare. Con il risultato di vederle volare, sopra di noi, in attesa di colpirci. Di solito, di notte, quando dormiamo, iniziando a ronzarci nelle orecchie. Con scene fantozziane di noi che, al buio, ci colpiamo il viso e loro ne escono intatte.

Ci sono tanti rimedi per tenere lontane, il più possibile, le zanzare da casa nostra

Sai che c’è un Paese dove non esistono le zanzare? Beati loro, verrebbe da dire. Prima di scoprire di quale stiamo parlando, val la pena ricordare alcuni dei trucchi per tenere lontane le zanzare da casa. Rimedi naturali che sono, spesso, frutto di tradizioni tramandate da varie generazioni.

Ad esempio, non tutti sanno che anche quello che mangiamo finisce per avere un peso sulla venuta delle zanzare. Ci sono dei cibi, infatti, che le tengono lontane. A partire da una spremuta di pompelmo con il suo carico di nootkatone. E come non citare l’aglio che è un efficace alimento per tenerle lontane. Solo che il prezzo da pagare è che anche gli altri non ci staranno vicini.

Anche Benedetta Rossi ha dato dei preziosi consigli per sconfiggerle

Ci sono vari modi, come detto, per prevenire la loro invasione prima che sia troppo tardi. Ad esempio, seguendo i consigli di Benedetta Rossi. Come quello di bruciare la polvere di caffè, così da creare un aroma tostato che le infastidisce.

Esiste, però, un Paese che non ha bisogno di ricorrere a tutti questi stratagemmi. Dove potremmo andare sereni in vacanza o, meglio ancora, a viverci se ne avessimo la possibilità. Da quel che si dice, là non si corrono rischi di questo tipo.

Sai che c’è un Paese dove non esistono le zanzare? Ecco di quale si tratta. Ci sei mai stato?

Ebbene, si tratta dell’Islanda. Un vero paradiso per chi è tormentato dalle zanzare e vuole sfuggire loro. Insomma, non dovrete mettere nella valigia lo spray per tenerle lontane. Non pensiate che questo dipenda dal freddo. Il motivo, pare, sia un altro.

Secondo gli scienziati, a fare la differenza dovrebbe essere il suo clima tipicamente oceanico freddo. L’Islanda ha un ciclo disgelo-gelo che accade più volte in un anno. Così facendo, le uova, una volta schiuse, non riescono a sopravvivere a causa di questa alternanza instabile.