Cosa mangiare per non essere punti dalle zanzare e tenere lontane mosche e formiche? Ecco la dieta anti insetti

Giugno è ormai alle porte e con esso arrivano, inevitabili, anche le zanzare e le formiche. Il che è un grosso fastidio perché le nostre notti vengono disturbate, così come il nostro cibo minacciato. Ci sono tanti rimedi per cercare di non farle entrare in casa, ma, a volte, la miglior difesa è l’alimentazione. E sono questi i cibi che dovremmo mangiare per tenerle lontane.

Che bello che l’estate è ormai alle porte, portandoci in dono le tanto sospirate ferie. Eppure, come sempre, c’è un qualcosa che ce la potrebbe fare andare di traverso. O meglio, un qualcuno che, indesiderato, arriva puntualmente a trovarci, creandoci più di un disagio. Qualche zanzara, infatti, ha già cominciato a fare capolino nelle case degli italiani. Come se venissero a fare le ferie nelle nostre abitazioni, pur non essendo state invitate. Il che, come sappiamo, comporta non solo il fastidio della puntura, ma anche delle notti disturbate. Sarà un caso, ma vengono sempre a tormentarci intorno all’orecchio, dove sentiamo ronzare, e iniziamo a dare sberle a caso. Spesso, colpendo anche la nostra stessa faccia.

Non dobbiamo alzare bandiera bianca contro le zanzare, ma ecco cosa mangiare per tenerle lontane

Eppure, non dobbiamo arrenderci all’inevitabile. Anzi, possiamo prevenire e senza comprare dei rimedi spray per allontanarle. La prima difesa, contro di loro, arriva dalla tavola. Cosa mangiare per non essere punti dalle zanzare? Ecco la dieta giusta per non farci mordere. A partire da quello che dovremmo evitare.

Sapete qual è la bevanda che le attira? La birra. Uno studio francese ha dimostrato che l’odore che trasuda dopo aver bevuto birra, sembra attrarle di più. Quindi, evitate di berla alla sera, prima di coricarvi, soprattutto quando si suda per il caldo.

Ecco cosa non mangiare per non farsi pungere e i cibi che, invece, dovremmo preferire

Il colesterolo cattivo fa male e lo sappiamo. Infatti, la scienza ci consiglia di mangiare anche a un’ora precisa per abbassarlo. Però, i cibi ricchi di colesterolo, in generale, come i fritti, sembrano attrarre di più le zanzare, una volta che li abbiamo ingeriti.

Quindi, alla sera, sarebbe meglio farne a meno. Così come i formaggi stagionati. Invece, dovreste bere delle belle spremute di pompelmo che, grazie al nootkatone, le tiene decisamente lontane da noi. Per mosche e zanzare, poi, l’aglio è assolutamente un toccasana per tenerle lontane.

Cosa mangiare per non essere punti dalle zanzare? Non solo l’aglio, che è un potente antizanzare

Certo, si rischia di allontanare anche i vicini di letto, però l’odore acre della pelle, col sudore, funge da repellente per le zanzare. Un po’ come la cipolla, altro alleato nella crociata contro le zanzare. Uno studio ha dimostrato che anche gli alimenti contenenti vitamine B1 e B6 sono utili allo scopo. Bene, quindi, peperoncino e crusca. E non lesinate col pepe, che contiene una sostanza che col sudore funge da antizanzare.

Quanto alle formiche, che detestano, in particolare, chiodi di garofano, cannella e peperoncino, basterà fare delle pietanze dove abbondare con queste spezie. L’odore che rimarrà in cucina, infatti, le terrà lontane. Anche se non è l’unico rimedio per far cambiare loro strada.