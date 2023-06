Dopo un rialzo di oltre l’80% registrato tra luglio 2022 e febbraio 2023, le quotazioni stentano e le azioni Banco BPM sono nuovamente alle prese con una resistenza storica che sta agendo da freno. Vediamo, quindi, oltre quali livelli il titolo potrebbe riprendere con vigore il movimento direzionale.

Perché comprare le azioni di questo titolo bancario

La società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di guadagno. Inoltre, L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

La maggior parte degli analisti che si occupano del titolo Banco BPM raccomandano Buy o Overweight sul titolo. La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento. Allo stato attuale, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

Per concludere, notiamo come quest’azione sia di grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Allo stato attuale, infatti, il rendimento del dividendo è pari a circa il 6%.

Le azioni Banco BPM sono nuovamente alle prese con una resistenza storica: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 28 giugno in area 4,087 €, in rialzo dell’1,06% rispetto alla seduta precedente.

Alcuni giorni fa scrivevamo “Dopo numerosi tentativi, il superamento della resistenza in area 3,882 € potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che potrebbe trovare il successivo ostacolo in area 4,128 €. Il punto di inversione più probabile, però, potrebbe andare a collocarsi in area 4,374 €.” La difficoltà nel superare la resistenza che ha frenato i rialzisti negli ultimi 2 mesi è palese dal grafico e potrebbe avere implicazioni ribassiste.

Qualora, invece, dovessero chiudere sotto la resistenza in area 3,882 €, allora potrebbe scattare un’inversione ribassista che potrebbe trovare la sua conferma nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 3,73 €.

