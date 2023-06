Come mettere la crema solare ai bambini che hanno fretta e scappano via? Il trucco è davvero geniale e non vi sporcate le mani

Ogni estate, per mamme e papà, arriva uno dei problemi principali per loro. Riuscire a spalmare la crema solare sul corpo dei loro eredi. Questi scappano e tu li insegui per la spiaggia, con la mano impastata. Invece, esiste un trucco per metterla rapidamente sul loro corpo. Ci avevi mai pensato?

È una scena ricorrente sulle spiagge italiane. Anzi, verrebbe da dire, ironicamente, rincorrente, considerando di cosa si tratta. Una mamma, con il flacone della crema abbronzante 50 in mano che corre dietro al bambino che scappa.

Perché, lo sappiamo, siamo stati tutti bimbi e la voglia di stare fermi ad aspettare che la mamma spalmasse la crema su tutto il corpo non ce l’aveva nessuno. Così, alla sera, si vedevano bimbi con scottature in alcune parti del corpo, dove la mamma non era riuscita ad arrivare e spalmare.

È davvero importante stenderela come si deve per tanti motivi

Una prima cosa che dovremmo sapere è che la crema non va stesa a caso e una volta sola al giorno. In realtà, andrebbe applicata ogni 2 ore, anche perché tra acqua e sabbia c’è il rischio che il bimbo la tolga. E, almeno, 15 minuti prima di esporlo al sole. Come mettere la crema solare ai bambini che hanno fretta?

Uno dei trucchi è quello di spalmarlo quando si è ancora a casa. Così, non è distratto da mare, sabbia e amichetti e si lascerà più facilmente stendere la crema a protezione. Anche perché la pelle dovrebbe essere asciutta e non bagnata dal sudore. Ricordandoci, prima di stendersi al sole, che esistono 5 falsi miti, come quella che stando sotto l’ombrellone non ci si possa scottare.

Come mettere la crema solare ai bambini che hanno fretta? Ecco la soluzione geniale che non vi farà più dannare

E’ vero che quest’anno, gli ombrelloni costeranno tantissimo, come abbiamo visto, ma i bimbi è difficile che stiano sul lettino. Dovessero farlo, però, anche se stanno sotto l’ombrellone, vanno protetti esattamente come quando giocano al sole. Evitiamo di usare creme solari dello scorso anno, soprattutto sui bimbi. Sempre meglio preferire quelle nuove.

E veniamo al trucco per non correre dietro i bimbi. Per spalmare rapidamente la crema solare ai bambini basta usare il roll-on. Esattamente, come il deodorante che si spalma sotto le ascelle. Ne esistono in commercio diversi prodotti, appositamente per i bambini. Per loro, diventa anche divertente e una cosa rapida e voi non vi sporcate le mani.