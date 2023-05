Come prevenire per tempo l’arrivo delle zanzare in estate: con questi rimedi infallibili, addio alle loro punture

Come prevenire per tempo l’arrivo delle zanzare-proiezionidiborsa.it

Siamo a maggio, è vero, ma non è mai troppo presto per prevenire l’arrivo delle zanzare. Che, in un batter d’occhio, ce le ritroviamo, con i primi caldi afosi, nei nostri appartamenti, quando poi diventa tardi mandarle via. Di rimedi se ne sentono e leggono tanti, ma occorre fidarsi di persone che sanno quel che dicono. Come Benedetta Rossi, che fa così.

Può sembrare un discorso troppo preventivo mettersi a parlare, ad inizio maggio, di zanzare. Un animale che, come ogni estate, ci accompagnerà, anzi ci tormenterà, con le sue punture fastidiose. Impedendoci anche di riposare con tranquillità, per colpa di quel micidiale ronzio che ti trapana le orecchie, svegliandoti.

Con scene alla Fantozzi, con noi che diamo sberle, nel buio, finendo per colpire, invece che loro, noi stessi. Come si suol dire, prevenire è meglio che farsi pungere e non si è mai abbastanza previdenti per evitare di passare l’estate a grattarsi. Ecco che Benedetta Rossi, nel suo sito Fatto in casa da Benedetta, dà dei preziosi consigli e rimedi per vincere la battaglia contro di loro.

Sono questi i rimedi che Benedetta Rossi ha adottato per vincere la battaglia contro le zanzare

Allora, ecco come prevenire per tempo l’arrivo delle zanzare in estate. Prima di tutto, potrebbe essere interessante scoprire qual è il motivo per il quale alcuni non vengano mai punti. Te lo sei mai chiesto? Tutti noi abbiamo dei rimedi contro le zanzare.

Magari, trucchi ereditati dalla nonna, perché è fondamentale sapere cosa dà loro fastidio. Però, come spesso succede, più informazioni si hanno e meglio è. Da questo punto di vista, leggere i rimedi adottati dalla Rossi potrebbe darci una nuova chiave di lotta preventiva contro questi animali fastidiosi.

Ci sono rimedi classici e altri insospettabili. Hai scelto quale utilizzare?

Nel suo sito, la Rossi parte dagli odori che infastidiscono le zanzare. Ecco perché disseminare, sul balcone e vicino alle finestre, candele aromatizzate di limone, lavanda, citronella, geranio è una mossa vincente.

Si possono anche utilizzare bottiglie di vetro dove diluire questi oli con dell’acqua. Dovremo immergerci i classici bastoncini di legno, lasciandoli in ammollo e poi posizionarli nei posti più a rischio della casa. Anche alcune piante, per chi vive in città, sono utili per prevenire. Ecco che avere, ad esempio, della menta e del basilico, sul balcone o vicino alle finestre, fa da freno.

Ecco come prevenire per tempo l’arrivo delle zanzare in estate. Benedetta Rossi sa come vincere la sfida

Benedetta Rossi, nel suo sito, dà altri consigli preziosi. In particolare, ne cita uno davvero insospettabile. Ovvero, bruciare del caffè. Come suggerisce lei, bruciando della polvere di caffè, si crea un aroma tostato che dà molto fastidio alle zanzare. Che, così, gireranno al largo.

Chi vive in campagna potrebbe fare come Marco, il marito della Rossi. Che ha posizionato una casetta per i pipistrelli. Animali che sono golosi di zanzare e, quindi, diventerebbero degli alleati preziosi. Come si vede, alcuni sono rimedi molto facili da adottare. Come sempre, prevenire è meglio che curare, poi, le punture delle zanzare.