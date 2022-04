Sagittario e Capricorno sulla cresta dell’onda grazie alla Luna, ma anche questi altri 2 segni zodiacali saranno al top

Torniamo con il nostro amato appuntamento, l’oroscopo di ProiezionidiBorsa. La scorsa settimana, ossia quella di Pasqua, abbiamo visto che ben 5 segni zodiacali erano stati travolti dalla fortuna, grazie al benevolo Giove.

Tra questi spiccava il Capricorno che, anche questa nuova settimana che va dal 18 al 24 aprile, andrà alla grande. La Luna sarà piacente anche per il Sagittario, un po’ messo in ombra in quest’ultimo periodo. Tuttavia, tornerà a brillare di luce propria. Mentre il transito in altri due segni rappresenterà un periodo di svolta. Quindi, assisteremo ad una scalata del Sagittario e Capricorno, davvero sulla cresta dell’onda. Tuttavia, anche gli altri segni non scherzano mica.

La Luna in Sagittario e Capricorno

Particolarmente interessanti saranno le giornate a metà settimana, a partire da martedì 19 aprile, per il caro Sagittario. La Luna farà il suo ingresso in maniera prorompente e questo piace tanto ai nati sotto il segno. Questa settimana si rivelerà positiva, soprattutto in ambito professionale.

Attenzione, però, perché le cose fatte di fretta o in maniera casuale non sempre rendono. Pertanto, organizzazione e metodo dovranno guidare il lavoro svolto dai Sagittariani. Solo così arriverà la svolta. Inoltre, sarebbe il caso di non farsi influenzare dai pensieri negativi degli ultimi giorni. La positività, che contraddistingue il Sagittario, deve essere l’arma vincente. E lo sarà.

La Luna transiterà nel segno del Capricorno il venerdì, ma già ad inizio settimana si percepiranno delle piccole vittorie. In effetti, i nati sotto il segno saranno investiti da una forte carica, grazie agli astri. Un’ottima notizia, dunque, perché chi bene comincia è a metà dell’opera.

Nella giornata di venerdì potrebbe accadere di tutto. Proposte e progetti da definire, possibilmente, dovrebbero andare in porto. Occhio, solamente, ad alcune dinamiche tra colleghi. Meglio stare nel proprio, senza essere coinvolti in situazioni spiacevoli, che potrebbero mettere a repentaglio tutto il lavoro sudato.

Sagittario e Capricorno sulla cresta dell’onda grazie alla Luna, ma anche questi altri 2 segni zodiacali saranno al top

Al top in classifica, però, non ci sono solo questi due segni, ma anche lo Scorpione e la Vergine. In effetti, la Luna transita nello Scorpione proprio ad inizio settimana e ciò significa solo una cosa: fortuna. Più che altro, questa nuova settimana sarà molto positiva in ambito sentimentale. Innanzitutto, gli astri suggeriscono che arriverà il momento di osare.

I cari Scorpioncini dovrebbero buttarsi per dichiarare il loro amore tenuto segreto fino ad ora. Gli astri sono tutti a favore. Tuttavia, anche il Sole farà la sua parte, spingendo i nati sotto il segno a prendere una nuova consapevolezza del proprio essere. Pertanto, l’osare non si riferisce solo all’amore, anche verso noi stessi.

Terminiamo con la Vergine, in cui la Luna farà il suo ingresso verso la fine della settimana. Tuttavia, dall’inizio alla fine, la Vergine sarà proprio al top, in tutti i campi. In ambito professionale, gli astri tenderanno più mani, per spingere i nati a dare il massimo. Anche dal punto di vista dell’amore, sono favoriti nuovi incontri o decisioni importanti.

