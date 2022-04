Le grandi scorpacciate di Pasqua e Pasquetta sono per molti italiani tra i momenti più felici dell’anno. Ma purtroppo, dopo pasti così abbondanti, c’è spesso un prezzo da pagare: i dolori di stomaco. Che si tratti di acidità, gonfiore, cattiva digestione o semplice senso di pesantezza, non è piacevole dover passare la giornata a contorcersi sul divano col mal di pancia. Fortunatamente, ci sono alcuni semplicissimi rimedi naturali che possono accorrere in nostro aiuto, primi fra tutti le tisane. La tisana digestiva è un must dopo ogni pranzo delle feste, specialmente superata una certa età. Ma quali ingredienti dovremmo scegliere per una tisana digestiva perfetta? Ebbene, la saggezza della tradizione popolare, unita alla ricerca medica, ci fornisce la risposta.

Ingredienti che favoriscono la digestione

Per la tisana postprandiale ci servono ingredienti calmanti leggeri, e che stimolano la digestione. Fortunatamente, l’arsenale delle erbe e degli ingredienti che abbiamo quasi tutti in casa è sufficiente per comporre la tisana perfetta. In particolare, per la tisana digestiva contro gli eccessi dei pasti di Pasqua ci occorreranno: una manciata di fiori di camomilla, qualche foglia di melissa, dei semi di finocchio, qualche fettina di zenzero fresco o secco, delle foglie di salvia e dei fiori di calendula.

Per combattere acidità di stomaco e digestione lenta proviamo questa tisana profumatissima che ci darà immediato sollievo

Preparare la tisana è davvero facilissimo. In realtà, si tratta in parte di un decotto. Portiamo a ebollizione un pentolino d’acqua e aggiungiamo prima lo zenzero e i semi di finocchio. Lasciamo bollire a fuoco lento per un paio di minuti, poi spegniamo la fiamma e aggiungiamo gli altri ingredienti. Lasciamo in infusione ancora qualche minuto, poi filtriamola e gustiamola. Possiamo aggiungere un cucchiaino di miele, se lo gradiamo.

Qualche consiglio per una digestione senza intoppi

Per combattere acidità di stomaco e digestione lenta, le regole sono poche ma importanti. Innanzitutto, limitare il consumo di cibi e bevande di difficile digestione se abbiamo lo stomaco delicato, primi fra tutti caffè, alcolici, fritti e alimenti molto grassi. Anche la menta andrebbe evitata perché potrebbe rilassare gli sfinteri dello stomaco, facilitando il reflusso. Se ormai il danno è fatto, però, è consigliabile evitare di stendersi subito dopo un lauto pasto. Molto meglio invece fare una passeggiata tranquilla, senza affaticarsi troppo. Se la cattiva digestione diventa un problema cronico, o ha un impatto rilevante sulla nostra qualità di vita, è sempre saggio rivolgersi a un medico.

