Settimana di Pasqua al top non solo per Capricorno e Ariete ma anche per questi 3 segni zodiacali che saranno travolti dalla fortuna

Eccoci qua con l’appuntamento più atteso, l’oroscopo. Questa nuova settimana che si apre è quella di Pasqua, in cui tutti ci stiamo preparando per trascorrere i giorni festivi con gioia. Anche gli astri si stanno preparando bene, pronti ad emanare la loro influenza positiva.

Anticipiamo che sarà una settimana di Pasqua al top per 5 segni zodiacali, in particolare. La fortuna sarà immensa, soprattutto perché a mettere il suo zampino sarà proprio Giove. In effetti, continuano ad essere in classifica, nelle prime posizioni, proprio il Capricorno e l’Ariete, che dominano sulla scena.

In ogni caso, anche il Pesci non scherza, visto che il 2022 è il suo anno. Tuttavia, questa settimana non sarà protagonista, e dunque lascia lo scettro ad altri suoi “compagni”. Scopriamo subito cosa ci riserveranno le stelle per questa nuova settimana di aprile.

Capricorno e Ariete

Avevamo già anticipato che, al momento, uno dei protagonisti assoluti dell’oroscopo è il Capricorno. Infatti, la congiunzione tra Giove e Venere continua ad inondare il segno di una fortuna sfacciata. Anche per questa settimana, che va da giorno 11 fino al 17 aprile, il segno del Capricorno vivrà come in un sogno.

La dea bendata sorride, sia per quanto riguarda l’ambito sentimentale che per il campo professionale. I giorni di mercoledì, giovedì e venerdì saranno particolarmente intensi, dal punto di vista dell’amore. Ciò significa che supereremo gli ostacoli, qualora ci fossero, che intensificheremo il nostro rapporto e che i single potrebbero incontrare l’anima gemella. Anche sul lavoro, la settimana promette bene.

L’Ariete, forte e determinato, questa settimana riscoprirà sé stesso e prenderà delle decisioni drastiche ma importanti per la sua vita. Sarà deciso nel portare avanti le proprie idee, senza arrendersi. Per quanto riguarda l’amore, è meglio prepararsi, perché Venere ha delle grandi notizie in serbo.

Settimana di Pasqua al top non solo per Capricorno e Ariete ma anche per questi 3 segni zodiacali che saranno travolti dalla fortuna

Anche altri 3 segni zodiacali trascorreranno questa nuova settimana liscia come l’olio. Stiamo parlando della Bilancia, della Vergine e del Cancro.

La Bilancia è stata una delle assolute protagoniste del 2021. In questi mesi del nuovo anno, però, è un po’ trascurata. Questa settimana, finalmente, ritornerà alla ribalta, a partire da giovedì, grazie a Venere e alla Luna. I single potrebbero avere degli incontri interessanti, mentre le coppie stabili potrebbero riscoprire la passione.

La Vergine è inarrestabile. Mercoledì, con il transito di Mercurio, sarà una giornata importante sul lavoro. Tutti contano sulla precisione e sull’organizzazione tipiche del segno, pertanto, lavorando con cura, si potrebbero realizzare diversi progetti.

Infine, il Cancro sarà influenzato, in maniera particolare, da Venere. I single si metteranno in gioco, perché spinti dalla voglia di ricominciare a sorridere. Occhio al weekend positivo. Per quanto riguarda il campo lavorativo, ci saranno delle belle soddisfazioni.

