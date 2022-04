Scadono prima del 25 aprile questi 16 concorsi pubblici per complessivi 1.276 posti quasi tutti a tempo indeterminato

Giusto il tempo di festeggiare Pasqua e il Lunedì dell’Angelo e già sarà tempo di scadenze per alcuni concorsi pubblici. In questa sede ne ricordiamo solo alcuni tra i principali e presi dalla Gazzetta Ufficiale n. 23 (22 marzo) e la n. 24 (25 marzo). Pertanto scadono prima del 25 aprile questi 16 concorsi pubblici che adesso sintetizzeremo nei soli passaggi chiave.

La Gazzetta Ufficiale n. 23 del 22 marzo

Un primo bando da non lasciarsi sfuggire riguarda la selezione per 1.000 allievi viceispettori della Polizia di Stato (son previste delle riserve di posti). Il concorso è per esami e i termini di candidatura scadono il 21 aprile. Tra i requisiti ricordiamo qui solo quello dei 28 anni di età non compiuti, salvo le eccezioni previste alla lettera d) del 1° comma del’art. 3.

Un’altra selezione pubblica avente scadenza il 21 aprile riguarda la CONSOB, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Nello specifico si tratta di 3 selezioni per complessivi 11 posti (di cui 6 del profilo informatico) presso la sede di Roma.

Sempre riguardo la CONSOB ricordiamo anche il recente concorso per complessive 15 unità tra le sedi di Milano e Roma.

Uno sguardo ai concorsi pubblici presso gli Enti locali

Tra gli Enti locali segnaliamo il bando del Comune di Perugia per complessivi 12 agenti di polizia municipale, categoria C. Le assunzioni sono a tempo indeterminato e 2 posti sono riservati ai volontari delle FF.AA. La scadenza è fissata al 21 aprile, la stessa prevista per i 4 concorsi presso la Provincia di Piacenza. In questo caso si ricercano 2 ingegneri (cat. D), 2 istruttori amministrativi (cat. C), 1 geometra assistente (cat. C) e 1 istruttore direttivo urbanista (cat. D). Tutti i posti, infine, sono a tempo peno e indeterminato.

In ultimo segnaliamo il concorso della Regione Basilicata (e l’Agenzia Regionale per il Lavoro) per la copertura di 214 posti, vari profili professionali. Le assunzioni saranno a tempo pieno, determinato e indeterminato e il termine ultimo di candidatura è fissato al 21 aprile.

Scadono prima del 25 aprile questi 16 concorsi pubblici per complessivi 1.276 posti quasi tutti a tempo indeterminato

Passiamo adesso alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 marzo e quindi con scadenza dei termini al 24 aprile.

Il doppio bando del Comune di Cuneo (uno dei due è in forma associata) ricerca 8 risorse a tempo pieno e indeterminato. La selezione riguarda 2 istruttori direttivi amministrativo, categoria D, e 6 istruttori amministrativi, categoria C.

Il Comune di Formia (prov. Latina) ricerca 4 differenti profili a tempo pieno e indeterminato. Nello specifico si tratta di 1 ingegnere/architetto, cat. D, e 3 geometra, cat. C.

Chiudiamo con il Comune di Solofra, in provincia di Avellino. L’Ente locale ricerca 5 istruttori amministrativi (cat. C) a tempo parziale al 75% ed indeterminato e 1 funzionario Area affari generali.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati ai concorsi su menzionati a prendere visione integrale del bando di riferimento per tutti i dettagli del caso.

Approfondimento

Ecco 7 lavori senza laurea richiestissimi nel 2022 e pagati anche fino a 4.000 euro