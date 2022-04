Torniamo con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa, ma questa volta sarà diverso. Chi è appassionato di oroscopo e astrologia conosce, almeno un minimo, le caratteristiche principali di ogni segno. Ognuno ha delle peculiarità che lo rendono attraente, ma anche delle particolarità caratteriali del tutto inaspettate.

È vero che gli opposti si attraggono, ma è anche vero che, indipendentemente dall’affinità, qualcuno potrebbe bruciarsi. E no, non stiamo parlando di fuochi e fiamme sotto le coperte, ma di veri e propri litigi. L’abbiamo visto, per esempio, con il Capricorno e con lo Scorpione, i quali dovrebbero stare alla larga da un comune segno zodiacale.

Effettivamente, bisogna prestare attenzione all’affinità di coppia, se non vogliamo spiacevoli inconvenienti futuri. Sebbene vi sia attrazione e fascino, non vi potrà essere una stabile relazione d’amore, se qualcuno non è disposto a “cambiare” per l’altro.

Purtroppo, alcune caratteristiche si scontrano inevitabilmente con quelle di altri segni. Specialmente se queste caratteristiche rendono la persona forte e sicura di sé. Ecco perché, oltre al Leone, sarebbe meglio non litigare con Gemelli e Ariete.

Il Leone

Come il felino, il Leone è un segno dal carattere forte, coraggioso, testardo e determinato. Ha uno spirito da guerriero. Quando discute non si tiene nulla dentro, anzi dirà tutto ciò che pensa, anche se fa male.

Sicuramente, questa schiettezza è da ammirare, perché è sempre meglio una brutta bugia che una bella verità. D’altro canto, però, la parte opposta potrebbe soffrirne. Come il re della savana, il segno del Leone ha un senso spiccato di leadership, per cui cercherà di avere sempre la ragione dalla sua parte.

Oltre al Leone meglio non litigare con questi 2 segni zodiacali perché non ce la faranno passare liscia

Ma anche un altro segno ha un innato senso di leadership ed è nato per “comandare”. Stiamo parlando del Gemelli. Le sue caratteristiche, infatti, sono il carisma, l’abilità nell’esposizione e la simpatia. Il Gemelli ha un carattere bellissimo, ma quando si arrabbia non la farà passare liscia. Inoltre, è talmente manipolatore, grazie alla sua dialettica, che le proverà tutte pur di avere ragione.

L’Ariete è un segno molto passionale ed energico, poiché governato da Marte. Il Pianeta rappresenta la forza, mentre nella mitologia Marte rappresenta la divinità della guerra. Quindi l’Ariete ha uno spirito guerriero, ma soprattutto vendicativo. Ciò significa che possiamo aspettarci di tutto, ovviamente in senso negativo. Qualora creassimo un disagio all’Ariete, è possibile che non reagirà sul momento, ma quando meno ce l’aspettiamo colpirà e farà male. Il suo motto è “la vendetta è un piatto che va servito freddo”.

