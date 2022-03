La primavera è nell’aria ed è quindi arrivato il momento di grandi batticuori. Che ci troviamo in una coppia o che siamo aperti a nuove esperienze, lo zodiaco saprà guidarci. Alcuni segni, però, avranno più fortuna di altri. Allo stesso tempo, qualcuno dovrà fare i conti con delle questioni irrisolte per poter cominciare un periodo di rinascita.

La passione nasce dall’intimità

Quando si tratta del Sagittario, possiamo star certi che nella sua vita non mancherà il romanticismo. Soprattutto a marzo, farà faville grazie al suo charme ed empatia. Nella coppia si dimostrerà comprensivo e il rapporto rimarrà saldo nonostante forze negative dall’esterno. Questa grande intimità sarà evidente anche sotto le lenzuola, ritrovando il gusto del proibito. Anche i single vivranno degli incontri interessanti e passionali. Ricordiamo però di fare un passo alla volta, per non spaventare l’altro o rimanere scottati.

Anche l’Ariete avrà tante occasioni romantiche questa primavera, anche nella coppia. Infatti, è il momento di prendere importanti decisioni capaci di portare cambiamenti molto positivi anche nella sfera personale. Anzi, una persona speciale potrà essere di grande supporto in un momento delicato della vita dell’Ariete. Nella coppia, poi, l’apparente distanza è in realtà uno spazio personale in cui crescere per poi condividere i momenti importanti con il proprio partner.

Sagittario, Ariete e un altro segno vivranno momenti di grande passione mentre altri due segni dovranno fare i conti con delusioni

L’altro segno che farà faville in primavera è il Toro, dal momento che vive un momento in cui sono tante le ragioni di gratitudine. Dopo un periodo burrascoso, i suoi sforzi e la sua resilienza hanno dato i loro frutti. Ora è il momento di godersi una serena felicità aprendo il proprio cuore. Le coppie vivranno un periodo roseo, in cui spendere il tempo insieme sarà l’obiettivo principale. I single potrebbero finalmente riconoscere la persona giusta per loro uscendo da cicli autodistruttivi.

Sagittario, Ariete e un altro segno vivranno una vita amorosa ricca di soddisfazioni. Chi invece deve esercitare cautela è il segno della Vergine, perché la sua difficoltà a fidarsi degli altri non farà che isolarlo. Nella coppia dovrebbe cercare di lasciare all’altro i giusti spazi, facendo particolarmente attenzione ai suoi segnali. Infatti, in questo momento sarà facile finire nel litigio.

Infine, la Bilancia potrebbe non essere ancora pronta per una relazione. Infatti, anche gli incidenti più piccoli possono causargli pesanti delusioni. Anche nella coppia c’è bisogno di un po’ di introspezione, perché certe abitudini potrebbero non fare bene a nessuno dei due.

