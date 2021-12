Quando cominciamo una relazione spesso non facciamo troppo caso al segno a cui appartiene l’altra persona. Ignoriamo quindi i segnali chiari che indicano che la persona che ci sta di fronte non è affatto compatibile con noi. Quando però siamo alla ricerca di una relazione seria, vogliamo capire se stiamo sprecando il nostro tempo o se effettivamente abbiamo trovato l’anima gemella. Certo non esiste una risposta definitiva e la vita è piena di variabili. Forse però un aiuto può darcelo l’oroscopo o, almeno, potrebbe confermare dei sospetti che già avevamo, spingendoci a fare le giuste valutazioni sulla nostra vita di coppia per il benessere nostro e del nostro partner. Quali sono queste anime gemelle? Non sono solo Ariete e Gemelli, ecco le 6 coppie di segni zodiacali più affiatate in amore secondo l’oroscopo.

3 coppie davvero stellari

Cominciamo proprio dalla coppia Ariete e Gemelli, una delle più affascinanti dello zodiaco. Infatti, entrambi questi segni sono fortemente attratti dalle novità. Quindi, la loro vita di coppia non sarà certo noiosa, ma anzi, in continuo mutamento. L’Ariete è un segno molto forte a cui piace attirare l’attenzione. Forse anche per questo la fase della seduzione risulta quella più bollente. I Gemelli fanno sì che questa passione non si spenga, grazie alle loro caratteristiche molto apprezzate dall’altro segno: generosità, lealtà e forza. Anche se sulla lealtà i Gemelli potrebbero cedere a qualche tentazione.

La prossima coppia affiatata è quella formata da Toro e Cancro. Si tratta di una coppia stabile, fondata sul l’affetto e su una fedeltà incrollabile. All’apparenza, si tratta di una coppia in sintonia, ma senza una particolare scintilla. In realtà, la scintilla c’è eccome: nella privacy della camera da letto.

Arriviamo al re dello zodiaco, il Leone. Questo è sicuramente un segno autoritario e ambizioso con un ego che può risultare fastidioso di ingombrante ad un gran numero di segni. Quello che ci riesce di più è il segno della Bilancia, che con il suo equilibrio sa come prendere il partner, senza smorzarne l’intraprendenza. Questo è vero soprattutto fra le lenzuola!

Non sono solo Ariete e Gemelli, ecco le 6 coppie di segni zodiacali più affiatate in amore secondo l’oroscopo

Fra le coppie più affiatate c’è quella di due segni di terra, Vergine e Capricorno. Entrambi hanno i piedi ben piantati a terra. Sono seri, coscienziosi e pratici tanto da fare molto affidamento sul proprio impegno e competenze, aspirando alla perfezione. Questo lato pignolo e un po’ maniacale potrebbe infastidire un gran numero di segni. Eppure, Vergine e Capricorno si capiscono alla perfezione creando uno stile di vita simile pieno di sintonia.

Sull’altro lato dello spettro troviamo una coppia davvero bollente: Pesci e Scorpione. Questa coppia, infatti, è caratterizzata dai sentimenti forti, espressi da una grande lealtà, amore e profondo rispetto. Lo Scorpione è poi uno dei più intraprendenti sotto le lenzuola, ma sa stimolare anche l’intelletto del partner. Dopotutto, si tratta di uno dei due segni più intelligenti dello zodiaco. L’unica cosa a cui fare attenzione è la sua gelosia. I Pesci però hanno ampia scelta, essendo dolci, altruisti ed affettuosi si trovano molto bene anche insieme a Cancro e Vergine.

L’ultima coppia è una delle più estrose e fantasiose che possano crearsi. Il Sagittario l’Acquario sono entrambi dei grandi sognatori sempre pronti a fare la valigia. Lasciano molto spazio al gioco e con loro è facile divertirsi, dato che prendono la vita con leggerezza. La parola d’ordine, soprattutto per l’Acquario, è libertà. Quindi non si troverebbero affatto bene con un partner possessivo è soffocante. Anche per questo, l’Acquario forma una coppia perfetta con altri dello stesso segno. Può invece sorprendere sapere che riesce ad entrare in grande sintonia anche con lo Scorpione. Ma dopotutto si sa, gli opposti si attraggono.

