La maggior parte delle persone la mattina non ha il tempo neanche di prendersi un caffè e prepararsi una colazione per affrontare con il piede giusto la giornata è spesso un’impresa. Il primo pasto del giorno, aiuta a carburare e anche a svegliare il nostro metabolismo facendolo lavorare già alle prime ore del mattino.

E se nel nostro stomaco va a finire una brioche presa in un distributore a lavoro, non è la stessa cosa che una gustosa fetta di torta preparata con le nostre mani. Iniziamo così la giornata con gusto e con la giusta energia utile per arrivare fino ad ora di pranzo senza i morsi della fame.

Questo dolce è perfetto per essere inzuppato nel caffellatte o accompagnato da un succo di frutto e magari con una semplice crema leggera, pannosa e senza grumi.

Ingredienti

300 gr di farina;

150 ml di latte;

3 uova;

100 gr di zucchero;

80 gr di burro oppure 50 gr di olio di semi;

1 bustina di lievito in polvere per dolci;

gocce di cioccolato fondente;

una bustina di vanillina.

Iniziamo la giornata con gusto grazie a una fetta di questo spettacolare e delizioso dolce da preparare in 5 minuti

Procedimento

Iniziare la preparazione montando a neve le uova con lo zucchero con l’aiuto delle fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso. Poi aggiungere il burro precedentemente sciolto a bagnomaria facendo attenzione che sia tiepido altrimenti cuocerà le uova.

Proseguire con il latte ed infine la farina, la bustina di vanillina e il lievito pian piano per evitare la formazione di grumi. Dopo qualche minuto, quando sulla superficie del composto si inizieranno ad intravedere le bollicine d’aria, il dolce è quasi pronto.

Quindi spegnere le fruste elettriche e con una paletta in silicone aggiungere le gocce di cioccolato. Poi versare tutto in uno stampo da ciambellone, plumcake o classico da Pan di Spagna ben imburrato ed infarinato ed infornare per circa 30 minuti a 180°C.

Letture consigliate

Solo 3 ingredienti per questo soffice e goloso condimento da utilizzare in questo modo quando avanza in cucina