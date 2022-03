Disgrazie internazionali come quelle che stanno accadendo in Ucraina colpiscono purtroppo anche i nostri amici animali. Si rincorrono gli appelli e gli SOS delle organizzazioni umanitarie che si occupano anche di cani e gatti. Sono migliaia gli animali in questo momento a rischio della vita in Ucraina. Sono già partite le staffette per portarne in adozione anche nel nostro Paese. Ma se stiamo pensando di adottare un cane, ecco una razza quasi sconosciuta in Italia, ma che si è guadagnata tantissimi estimatori all’estero. Un esemplare di media grandezza, dotato di intelligenza sopraffina e incredibilmente portato alla difesa della casa e del nucleo familiare. Andiamo a conoscerlo e scoprirlo in questo articolo della nostra Redazione.

Antiche origini che arrivano direttamente dai lupi

Il suo nome è “Canaan Dog”, ossia letteralmente, cane della terra di Canaan. Il nome con il quale era conosciuto anticamente Israele. Qui nasce probabilmente questo splendido esemplare, il cui manto ricorda proprio il colore del deserto da cui sarebbe arrivato. Successivamente sembra però che questo elegantissimo cane sia stato incrociato anche con il Collie scozzese. Sicuramente, ancora poco conosciuto in Italia, è stato un vero e proprio successo in tutto il Mondo anglosassone. Nella bellissima California, sarebbe uno dei cani in assoluto più presenti.

Sacrificherebbe la sua vita per quella del padrone questo meraviglioso ma poco conosciuto cane che sta letteralmente spopolando in Gran Bretagna e Stati Uniti

Molto usato in ambito militare, il Canaan Dog dimostra una particolare intelligenza e un’altrettanta prontezza nell’imparare gli ordini. Tendenzialmente molto guardingo nei confronti degli estranei, è uno dei cani che maggiormente difendono la casa e i familiari. Potrebbe sembrare abbastanza schivo, soprattutto da adulto, ma non bisogna lasciarsi condizionare dalla sua indole. Parliamo infatti di un’esemplare che ha grandissimo senso del dovere e si reputa un vero e proprio paladino della difesa casalinga. Si affeziona in modo incondizionato a colui che ritiene il padrone principale, ma dimostrandosi pronto a sacrificarsi per tutto il nucleo familiare.

Dove avere informazioni sugli allevamenti

Sacrificherebbe la sua vita per quella del padrone questo cane dal portamento fiero e orgoglioso che ama fare lunghe passeggiate. Per info sulla razza, sul web possiamo trovare diversi allevamenti in Emilia, Lombardia e Toscana. Il prezzo per un esemplare con pedigree potrebbe comunque variare dai 1.400 ai 1.600 euro.

