Proprio un paio di giorni fa abbiamo sentito un servizio alla televisione che ci ha davvero fatti rabbrividire. Con il termine del lockdown sono ricominciati gli abbandoni dei cani. Oggi vedremo però un meraviglioso esemplare di amico a quattro zampe che viene incontro a qualsiasi esigenza casalinga. Finito nel dimenticatoio questo meraviglioso cane rappresenta invece tutti i pregi che vorremmo nel nostro amico peloso.

Dalla Scozia prima del Border

Il Border Collie è oggi uno dei cani più presenti nelle case degli italiani. Originario del Regno Unito, deve il suo nome proprio alle terre di confine tra la Scozia e l’Inghilterra. Qui tra scenari da favola, tra laghi e castelli, è possibile vedere all’opera questo incredibile lavoratore assieme ai greggi di pecore. Ma molto prima che gli italiani si affezionassero al Border, c’era il Collie.

Finito nel dimenticatoio questo meraviglioso cane rappresenta tutti i pregi che vorremmo nel nostro amico peloso

Divenuto famoso in tutto il Mondo grazie alla serie televisiva Lassie, questo meraviglioso pastore scozzese, conobbe un vero e proprio boom nei primi anni ’80. Oggi è veramente difficile trovarne uno a passeggio per le vie della città. Eppure parliamo di un animale di straordinaria intelligenza, incredibile eleganza e impareggiabile affettuosità. Chi ha avuto la fortuna di possederne uno, può tranquillamente testimoniare quanta attenzione e amore dedichi ai membri della famiglia. Riesce addirittura a essere fin troppo invadente quando ci sono bambini in casa. Ma la sua infinita pazienza, soprattutto nel genere femminile, diventa la virtù più amata dai nostri piccoli.

Un insospettabile guardiano del nucleo familiare

La storia racconta che nel 1800 la regina Vittoria d’Inghilterra, durante uno dei suoi viaggi in Scozia si sia letteralmente innamorata di questa razza. Adottato il Collie come cane di corte, da allora divenne simbolo dell’aristocrazia britannica. Ma, oltre alla sua affettuosità, questo cane divenne famoso per l’insospettabile abilità di guardiano. In particolare, ancora oggi, nonostante l’aspetto placido, è considerato uno dei cani più temibili per coloro che attentano alla salute della famiglia. Un guardiano incorruttibile non solo di casa, ma soprattutto dei componenti della famiglia. In modo particolare dei bambini. Per chi fosse spaventato dalla lunghezza del suo pelo dovrebbe sapere che esiste anche la razza a pelo corto.

Approfondimento

L’errore da non commettere mai quando usciamo in passeggiata col cane