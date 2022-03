Dati di bilancio davvero entusiasmanti per la Alfio Bardolla Training Group che potrebbe dirigersi verso i massimi storici

Questo titolo, in area 1,25/1,35 un paio di anni fa, è stato inserito nella watchlist dei titoli sottovalutati con tendenza rialzista di lungo termine.

Oggi sono stati pubblicati i dati di bilancio al 31 dicembre 2021 e gli aspetti più importanti sono i seguenti:

a) totale Ricavi a 14,1 milioni, in crescita del 46% rispetto a 9,7 milioni al 31/12/2020

e in crescita rispetto anche all’esercizio 2019 (12,3 milioni);

b) EBITDA a 3,8 milioni, in crescita del 59% rispetto a 2,4 milioni al 31/12/2020, con EBITDA margin al 27%,(mentre era al 24,8% nel 2020);

c) EBIT a 1,5 milioni, in crescita del 21% rispetto a 1,2 milioni al 31/12/2020;

d) utile netto a 0,8 milioni, in crescita del 16% rispetto a 0,7 milioni al 31/12/2020;

e) posizione finanziaria netta cash positive per 0,1 milioni (cash positive per 0,5 euro

milioni al 31/12/2020);

f) proposto un dividendo pari a 0,032 euro per azione;

g) superate le stime di budget 2021 sui ricavi (previsti a 12,9 milioni euro) e confermate quelle sull’EBITDA (previsto a 3,8 milioni milioni);

h) previsto nel 2022 il lancio di nuovi prodotti in sinergia tra le società del Gruppo.

Dati di bilancio davvero entusiasmanti per la Alfio Bardolla Training Group ma procediamo per gradi.

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 marzo al prezzo di 3,56 in rialzo del 6,27% rispetto alla seduta precedente. In questo momento il prezzo si è portato a 3,57 in rialzo dello 0,28%.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 2,01 e il massimo 3,86.

Giudizi degli analisti

La società opera nel settore dell’educazione finanziaria e attualmente capitalizza in Borsa circa 18,1 milioni di euro.

Fair value 9,01 euro per azione.

Stime degli analisti (1 solo giudizio): 7,41 euro per azione.

Dopo aver analizzato le voci di bilancio degli ultimi 4 anni il nostro Ufficio Studi ha elaborato il calcolo del fair value. Questo avvalendosi del metodo discounted cash flow ma anche rapportandosi ai dati riportati su alcune riviste specializzate. Le stime degli altri analisti sono state riprese da riviste specializzate.

Dati di bilancio davvero entusiasmanti per la Alfio Bardolla Training Group che potrebbe dirigersi verso i massimi storici

Analisi della tendenza dei grafici e proiezioni dei prezzi avvalendosi di metodi statistici pubblicati sugli Ebooks di ProieizionidiBorsa.

Tendenza di breve e lungo termine

Fino a quando reggerà al rialzo in chiusura mensile il supporto di lungo termine di 3,04, l’obiettivo primo da raggiungere in ottica di 1/3 mesi è posto in area 4,18. Il nostro obiettivo a 12/18 mesi è posto in area 5,59/6,20 con possibili estensioni verso gli 8,10. Potrebbero essere possibili ritorni nei prossimi 18/24 mesi anche ritorni verso il massimo di 9,91 segnato nell’anno 2017.

L’unico neo di questo titolo sono i volumi bassi.

A tal proposito, i volumi medi giornalieri degli ultimi 3 mesi sono stati intorno 21.000 pezzi circa. Questo significa che i prezzi potrebbero muoversi anche di diversi punti percentuali e velocemente al rialzo e/o al ribasso con pochi scambi. Per questo motivo, l’operatività su questo titolo dovrebbe puntare sulla creazione di valore di lungo termine, questo per evitare la forte volatilità che ci potrebbe essere nel breve termine.