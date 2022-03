La stagione del risveglio della natura è arrivata e porta tante belle novità. Se da un lato dobbiamo fare i conti con un momento storico non facile, dall’altro il destino ci sorride.

Stiamo vivendo un momento difficile e l’aumento delle bollette e del costo di carburante e benzina ci stanno mettendo davvero a dura prova.

Nonostante questo, potremo tirare un sospiro di sollievo, perché il periodo che sta per arrivare sarà magico, soprattutto per 2 segni zodiacali. Questi vivranno un momento d’oro e dimenticheranno le difficoltà vissute in passato. Se di seguito leggeremo il nome del nostro segno zodiacale, dovremo per forza iniziare a festeggiare.

Felicitazioni a questo segno sempre rigoroso

Iniziamo a rallegrarci subito se siamo nati sotto il segno della Vergine. Il passaggio di Marte infonderà in questo segno la voglia di stare con i propri cari e l’allegria per affrontare le giornate con ritrovato vigore.

Finalmente sembra finito il periodo nero, caratterizzato da qualche momento sfortunato per la Vergine.

A breve arriveranno più soldi dal lavoro, grazie all’influenza positiva di Saturno. Impareremo a tenerci alla larga da colleghi doppiogiochisti. Il giorno in cui proveremo più soddisfazione arriverà verso metà mese, quando gli sforzi dei mesi scorsi saranno ripagati profumatamente.

In tutto ciò saremo aiutati anche da una salute di ferro: ci sentiremo pieni di forza e di vitalità. Avremo voglia di portare a termine i nuovi propositi e di riprendere in mano anche la nostra forma fisica. Dopo aver passato tanto tempo a procrastinare, questo è il momento giusto anche per iscriverci in palestra.

Primavera scintillante e ricca di guadagni per questi 2 segni zodiacali che godranno della benevolenza di ben 3 pianeti d’oro

La bellezza di questo periodo coinvolgerà anche un altro segno molto fortunato.

Questa volta si tratta del Toro, che vivrà un periodo di rinnovata serenità e di grande fortuna, economica e sentimentale, grazie anche all’influenza della Luna.

L’amore è sereno con il partner e anche l’intesa fisica sembra tornata quella dei vecchi tempi.

Anche la voglia di evasione è alle stelle e si iniziano a organizzare le vacanze con amici e parenti.

La costellazione di Orione, infatti, segna un passaggio ricco e fortunatissimo al Toro ma anche a quest’altro segno.

In questo periodo tutte le ansie e le paranoie che caratterizzano la personalità del Toro spariranno come per magia e lasceranno spazio alla serenità.

Questa primavera scintillante e ricca di guadagni sarà anche un ottimo momento per iniziare a fare meditazione, per completare questo periodo di totale pace interiore.