Ritorno agli anni ’70 per la moda primavera 2023: Victoria Beckham super cool coi pantaloni che slanciano e snelliscono

Victoria Beckham è una regina di stile. Di recente ha sfoggiato un look che fa da apripista per la moda della primavera estate 2023. Leggi l’articolo per scoprire quale capo non deve assolutamente mancare nel tuo armadio e il colore che spopolerà nelle prossime settimane!

In questo periodo non si fa altro che parlare di mode per la stagione estiva. Sono cicliche e, spesso, assistiamo a felici (o meno) ritorni. Proprio in fatto di mode, molto spesso i Vip sono anticipatori. Basta navigare su internet o curiosare sui profili social di alcuni personaggi famosi per osservare un taglio di capelli o un indumento indossato. Victoria Beckham è una cantante e stilista di origini britanniche, divenuta famosa prima come cantante pop nel gruppo delle Spice Girls, e poi ancora più celebre per essere divenuta la consorte del calciatore David Beckham nel 1999.

Alla vigilia dei 50 anni (il 17 aprile ha compiuto 49 anni), Victoria Beckham sfoggia un fisico invidiabile: snello e tonico. Dalla classe innata, è una regina di stile e di eleganza che può permettersi di indossare qualsiasi capo. E proprio su di lei abbiamo visto di recente un capo alla moda per la bella stagione 2023.

Ritorno agli anni ’70 per la moda primavera 2023

In fatto di pantaloni, la moda P/E 2023 è piuttosto malinconia e si rifà agli hippies. Victoria Beckham, stilista e regina di stile, ha infatti di recente indossato i flared pants, meglio noti come pantaloni a zampa d’elefante. Si tratta di quei modelli che restano attillati sulle cosce e poi, dal ginocchio, scendono molto svasati e scampanati.

Anche in fatto di colori, è palese un ritorno ai magici Seventies. I pantaloni a zampa che si sono visti su Victoria Beckham erano di un verde molto particolare: un mix tra il verde lime e il verde oliva. Una tinta chiara e allegra, perfetta per la bella stagione.

Consigli per abbinare il verde lime

La bella notizia del ritorno agli anni ’70 per la moda primavera 2023 sta nel fatto che i pantaloni a zampa d’elefante stanno bene su qualsiasi tipo di fisico. Regalano più volume a chi è molto magra e creano equilibrio in un corpo con fianchi larghi. Ovviamente, i flared pants vanno portati coi tacchi o le zeppe. Per questo, slanciano il fisico e regalano centimetri anche alle più bassine.

Con un unico outfit, la signora Beckham ha svelato due tendenze. Oltre al modello di pantaloni, infatti, ha portato alla ribalta una tinta perfetta per la bella stagione. Il verde lime, o verde acido, è un colore bello allegro e piuttosto deciso. Per questo è importante saperlo abbinare per poterlo valorizzare al meglio. Si tratta di una tinta fredda e molto decisa. Perciò va abbinata a colori neutri come il nero e il bianco. Chi sa osare con accostamenti arditi, può accostarlo a colori saturi come l’arancione, il blu elettrico e il viola melanzana. Sta bene anche col fucsia, l’azzurro intenso e il rosa corallo. Per scarpe, borse, e accessori in genere, meglio puntare sulle tinte neutre.