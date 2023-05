Make up labbra carnose effetto filler: svelato il trucco delle modelle come Bella Hadid

Make up labbra carnose effetto filler come Bella Hadid-Dal profilo Instagram bellahadid

Se vuoi avere labbra più grandi, carnose e voluminose, non devi pensare che l’unica soluzione sia la chirurgia estetica. Sfrutta i segreti delle modelle in passerella, che per avere labbra voluttuose utilizzano un semplice e conosciuto cosmetico. Steso, però, secondo alcune strategie.

Le labbra sono un punto del viso femminile che trasmette sensualità. E questa caratteristica viene, certamente, accentuata quando la bocca è grande e voluttuosa. Questa conformazione, però, non appartiene a tutte le donne, ma a poche fortunate. La maggior parte è dotata di labbra normali e non particolarmente carnose, oppure sottili. Con il passare degli anni, poi, le labbra si assottigliano e l’effetto sex appeal viene meno. Non devi pensare che l’unica soluzione possa consistere in un filler o in un intervento di chirurgia estetica. Un semplice make up a regola d’arte può venire in tuo soccorso e regalarti una bocca incredibile. E questo lo sanno bene le modelle che sfilano in passerella, come la splendida Bella Hadid.

Make up labbra carnose effetto filler grazie al gloss

È possibile avere delle labbra gonfie e voluttuose senza ricorrere al filler? Sì, utilizzando un gloss trasparente come Bella Hadid. La splendida modella ha confessato di non poter fare a meno del lucidalabbra, sia quando sceglie un look acqua e sapone che in passarella, quando il make up è più marcato. L’uso sapiente del gloss rende le sue labbra sempre grandi e perfette.

Quale scegliere e un ulteriore trucco

Hai le labbra sottili e vuoi ingrandirle? Fai la stessa scelta di Bella Hadid. Punta su un gloss ultra lucido e ultra brillante, luminoso e rigorosamente trasparente. Scarta i gloss colorati, che non restituirebbero lo stesso effetto di carnosità alla tua bocca. Oltre a creare un contrasto magari non voluto con il resto del tuo make up viso. Scegli un prodotto semplice ma che sia molto brillante, in modo da accentuare le dimensioni delle labbra. Eventualmente, opta anche per un prodotto dall’azione protettiva, che non guasta mai in ogni stagione. E che può aiutarti in caso di labbra secche, idratandole a dovere.

In questo caso, punta su un gloss eventualmente arricchito da estratti al burro di Karité. Tienilo sempre in borsetta per restituire turgore alle tue labbra in ogni momento. Anche un solo velo di gloss può dare subito più volume alla tua bocca, facendola risaltare. E illumina, inoltre, l’intero tuo incarnato. Il gloss è poi notevolmente più sensuale del rossetto, è più leggero e ammorbidisce le labbra. Bella Hadid poi usa un ulteriore trucco: per far apparire la bocca più grande, oltre al gloss sulle labbra, ne disegna il contorno con una matita. Dello stesso tono della bocca e passandola poco oltre i bordi. Il make up labbra carnose effetto filler è così completo.