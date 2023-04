Per la primavera 2023 torna in auge la camicia bianca: un capo classico molto versatile da portare come Kasia Smutniak

Per la primavera 2023 torna in auge la camicia bianca-proiezionidiborsa.it

In fatto di moda, ogni tanto ci sono dei capi evergreen che tornano alla ribalta. L’attrice e modella Kasia Smutniak ha di recente presenziato ad un grande evento indossando una semplice camicia bianca, un grande classico che torna alla ribalta per la primavera/estate 2023. vediamo allora insieme alcuni outfit per sfoggiarla in tanti look differenti.

Per quanto riguarda la moda, i Vip sono anticipatori. Spesso, infatti, scopriamo che un capo va di moda proprio perché lo abbiamo visto indossato su attrici e artisti del mondo dello spettacolo. In tal senso, la moda della primavera 2023 non fa eccezione. La bellissima ex Miss Italia, Martina Colombari, ci ha svelato la tendenza più attuale in fatto di pantaloni. Come vedremo a breve, un’altra bellissima donna famosa ci ha fatto scoprire il capo più trendy della stagione per la parte sopra.

Di recente, la splendida Kasia Smutniak, attrice e modella di origini polacche ma naturalizzata italiana, ha partecipato alla cena di gala di un importante brand di gioielli semplicemente indossando una classica blusa bianca. Un capo evergreen che, nella sua semplicità, resta sempre molto elegante. La sobrietà di una semplice camicia bianca si presta infatti per essere abbinata a vari outfit. In base agli abbinamenti, con altri capi ed accessori, è infatti possibile creare look più formali, perfetti per l’ufficio e gli appuntamenti di lavoro, outfit eleganti, ideali per cerimonie, ed anche un look giovanile, perfetto per il tempo libero e le gite fuori porta.

Come abbinare e indossare la camicia bianca

Ora che abbiamo chiarito che per la primavera 2023 torna in auge la camicia bianca, vediamo allora alcuni consigli di stile su come portarla.

Cominciamo da un outfit molto formale, quasi austero e rigoroso, ma al tempo stesso raffinato e sofisticato. Abbiniamo quindi la camicia bianca a maniche lunghe ad un pantalone nero e scarpe basse. Per ravvivare questa mise estremamente semplice e molto rigorosa, il consiglio è di giocare con gli accessori, indossando quindi gioielli importanti e piuttosto vistosi, magari arricchiti da pietre che danno una nota di colore.

Prendendo la stessa base e aggiungendo una giacca in tinta coi pantaloni, ecco il classico tailleur. Per ingentilire l’outfit e renderlo più femminile, al posto delle scarpe basse, indossare delle décolleté con tacco alto.

Chi vuole osare, può anche puntare su un look casual chic, indossando un abito-camicia, che faccia praticamente da mini abito. Per evitare l’effetto “sacchetto”, sottolineare il punto vita con una cintura, magari nello tesso tessuto della camicia.

La moda primavera estate 2023 vede trionfare anche la camicia bianca oversize, da indossare sopra ad un’ampia gonna midi, meglio se di un colore piuttosto vistoso, che crei un bel contrasto cromatico con il candore della camicia.

La stessa camicia bianca, indossata dentro ad una gonnellina beige e un paio di stivali scamosciati, creerà subito uno stile safari, molto trendy per la stagione primaverile.