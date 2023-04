Voglia di darci un taglio? I capelli corti più alla moda li ha sfoggiati Charlene di Monaco. Perfetti per le over 40 e 50

Stai pensando di cambiare taglio di capelli e vuoi azzardare un taglio corto? I capelli corti vanno molto di moda. Prendi spunto dal taglio più cool del momento che ha sfoggiato Charlene di Monaco!

Con il cambio di stagione, spesso si sente il bisogno di rinnovare la propria immagine. Con i capelli, le donne hanno solo l’imbarazzo della scelta. Con la piastra, possono acconciarsi in maniera diversa ogni giorno. Inoltre, per curare i capelli, ci sono anche tanti rimedi casalinghi efficaci che fanno risparmiare un sacco di soldi dal parrucchiere. Ci sono però momenti della vita in cui si decide un cambio look radicale. Allora si ha proprio bisogno dell’hair stylist per intervenire con taglio e/o colore.

Voglia di darci un taglio? Ecco i capelli corti più cool della stagione

Come spesso accade, in fatto di mode e tendenze, spesso prendiamo come modello di riferimento Vip, attori e personaggi del mondo dello spettacolo. In questo caso prenderemo come riferimento un personaggio regale. Stiamo infatti parlando della principessa Charlene di Monaco, moglie del principe Alberto.

La principessa ha presenziato all’evento Monaco Women’s Forum sfoggiando un taglio corto molto sbarazzino. Si tratta di un pixie cut riveduto. Il classico pixie cut, in questo caso, è stato mantenuto un po’ più lungo in modo tale da creare una leggera asimmetria, che conferisce più volume e dinamismo nella parte superiore. Il pixie cut è un taglio che si adatta perfettamente per le donne over 40 e 50. Si tratta infatti di un taglio molto versatile. In base all’outfit, al make up e agli accessori indossati, diventa elegante e raffinato, così come pure rock ed energico, quasi trasgressivo.

Consigli di colore per il pixie cut

Per rendere più dinamico questo taglio di capelli, occorre giocare con il colore. Anche in questo caso, bisogna prendere come modello di riferimento la principessa monegasca. Naturalmente biondo cenere, l’hair stylist della principessa ha mantenuto intatto il colore naturale alle radici e nella parte più corta posteriore. Sulle punte, invece, ha creato un gioco di schiariture che donano movimento e luminosità.

Hai voglia di darci un taglio? Comincia allora a pensare al pixie cut. Oltre ad essere un taglio estremamente alla moda, è anche molto pratico e facile da portare. Chi poi pensa che i capelli corti siano banali, si sbaglia di grosso. Con gel e qualche prodotto per lo styling, anche il taglio corto può essere definito in tanti modi diversi. Infine, con mollette, cerchietti e accessori vari per capelli, il look può essere ravvivato e impreziosito a seconda delle occasioni.