Ritornare in forma a 60 anni: i segreti di bellezza di Rosa Saito, diventata top model a 68 anni

Se qualcuno pensa che 60 anni sia l’età in cui rassegnarsi ai cedimenti del proprio fisico, sbaglia di grosso. C’è chi a 68 anni ha iniziato la sua carriera di modella ed è ancora bellissima ed affascinante. Stiamo parlando di Rosa Saito, la top model over 70 che ha cominciato a sfilare a 68 anni.

Con il passare degli anni si fa un po’ fatica a mantenersi in forma. Il metabolismo rallenta, il corpo perde tonicità nei punti critici, il viso si riempie di rughe. Verrebbe voglia di rassegnarsi agli anni che passano e di lasciar perdere. Ma poi arriva la primavera e una gran voglia di tornare in forma per l’estate. Come fare? Seguendo i consigli di un’affascinante modella over 70 che ha iniziato la sua carriera quando tutti gli altri vanno in pensione.

Più di 58mila follower su Instagram

Rosa Saito è nata in Brasile da genitori giapponesi. Una vita normale, con alti e bassi e momenti difficili. La carriera per lei inizia tardi, quando viene notata da un’agenzia di modelle. Ha 68 anni e tante esitazioni prima di iniziare un nuovo percorso di vita e di lavoro. Poi decide di accettare la sfida. Oggi di anni ne ha 72, è una top model affermata, seguita su Instagram da più di 58mila follower.

Ha sfilato alla São Paulo Fashion Week ed è la testimonial di un brand brasiliano di cosmetici naturali. Ha lavorato inoltre come protagonista in numerose campagne pubblicitarie. Qual è il suo segreto?

Ritornare in forma a 60 anni con una dieta sana

Di ricette miracolose Rosa non ne ha. Durante le interviste ammette di curare l’alimentazione e di seguire da sempre una dieta sana, anche se non scende nei dettagli. Con questo termine si intende un regime alimentare equilibrato e variato che non esclude alcun nutriente.

Da qui nasce una forma di benessere che si riflette sulla bellezza della pelle e dei capelli. Ogni giorno dedica a sé stessa del tempo per la beauty routine quotidiana, che non trascura mai nemmeno quando è stanca. Per mantenersi in forma frequenta una palestra, anche se questa abitudine è iniziata solo con la sua carriera di modella.

Una particolare ricetta di bellezza

Se qualcuno le chiede qual è il suo segreto per essere bella e in forma alla sua età, Rosa Saito accenna alla naturalezza. Porta i bellissimi capelli argentei lunghi sulle spalle, nel colore naturale che hanno acquisito con l’età e che lei non vuole assolutamente ritoccare. Indossa abiti adatti alla sua fisicità, belli ma comodi. Per la cura della pelle non ha mai usato sostanze chimiche, ma solo cosmetici naturali, come avocado, olio di oliva, olio di cocco.

Ora ha raddoppiato le cure per la sua persona, ma non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica e sostiene di non sentirne il bisogno. Però ha una sua particolare ricetta di bellezza. Dice di coltivare la spiritualità, di prendersi cura dei propri pensieri e di praticare attività rilassanti. Lei lo ha sempre fatto prendendosi cura dei fiori, con cui ha stabilito una forma di comunicazione. Secondo Rosa Saito ognuna di noi può diventare bella e affascinante in questo modo. Un ideale di bellezza davvero a portata di mano per chi vuole ritornare in forma a 60 anni.