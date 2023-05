Ti puzza l’alito come Johnny Depp? Ecco un rimedio naturale e pieno di vitamine per combattere questo disturbo

Uno degli uomini più affascinanti del Mondo, eppure si dice che non sia proprio privo di difetti. Anzi, ne abbia uno che non farà particolarmente piacere alla popolazione femminile. Johnny Depp non sarebbe un patito dell’igiene personale. Utilizziamo il condizionale d’obbligo, anche se ci sarebbero testimonianze importanti in merito. Soprattutto ha un problema relativo alla sua bocca, non il massimo per uno che è spesso chiamato a baciare sul set. Vediamo di cosa si tratta.

Tutto nacque quando Angiolina Jolie lo costrinse a uno sciacquo col colluttorio sul set del film “The tourist”, pena non poter girare una scena d’amore con lei, letteralmente disgustata dall’odore della sua bocca. Non solo, parrebbe che il divo hollywoodiano non abbia un grandissimo rapporto con l’acqua, esattamente come Julia Roberts. Insomma, non sarebbe un maniaco dell’igiene personale.

È noto come quella orale sia tra le più importanti per gli uomini, soprattutto se chiamati a baciare. Per questo, sarebbe bene curarla al meglio con una corretta pulizia della bocca. Talvolta, però, questa, anche se buona, non è sufficiente. Paradossalmente, però, può anche capitare il contrario, ovvero di soffrire di alitofobia, ovvero pensare di avere un alito pestilenziale, senza che tutto ciò sia comprovato dalla realtà. In pratica, pensi che ti puzzi, ma non è così.

Ti puzza l’alito come Johnny Depp? Come saperlo

La conca con le mani è il metodo più immediato, anche se non sempre efficace. Si alita all’interno per poi subito sentirne l’odore. Altrimenti se ne può adottare uno un pochino più sofisticato. Ovvero, leccare l’interno del polso, lasciarlo asciugare per una quarantina di secondi per poi annusare la parte e verificare se maleodorante o meno.

Metodi che potrebbero anche non funzionare, causando, anzi, l’effetto opposto, ovvero portarci verso l’alitofobia. Quindi, non bellissimo da dire, ma sarebbe molto meglio far verificare se la nostra bocca puzzi veramente da un’altra persona, possibilmente a noi molto cara.

Un rimedio naturale contro l’alitosi

Un’alimentazione sana e corretta aiuta a tenere lontana l’alitosi? Certamente sì, perché spesso questa è causata dall’assunzione di cibi che favoriscono questo disturbo. Di aglio e cipolle sappiamo tutto storicamente, così come di bevande gassate, cibi che hanno subito profonde trasformazioni come hamburger, patatine fritte e zuccheri particolarmente complessi. L’igiene orale è fondamentale, usando correttamente spazzolino e dentifricio, ma, talvolta, può non bastare, così come la corretta pulizia della lingua con gli appositi strumenti. Cosa fare, quindi, se ti puzza l’alito come Johnny Depp? Indubbiamente, se il disturbo è cronico, rivolgersi a un dentista è quanto mai consigliato. Tuttavia, un rimedio naturale, semplice e benefico potrebbe essere quello di introdurre nella dieta due pere.

Questo frutto, infatti, ridurrebbe sensibilmente la produzione di muco, uno dei principali responsabili dell’alitosi. Inoltre, favorirebbe la produzione di saliva, elemento indispensabile per combatterla, essendo costituita da quasi il 90 per cento di acqua. Ricca di fibre e vitamine, stimolerebbe una buona digestione, un’altra delle possibili cause dell’alitosi, quando è cattiva. Insomma, se una mela al giorno non toglie il medico di torno, perché ce ne vorrebbero almeno due, ecco che due pere aiuterebbero a combattere l’alitosi e… Ad avere più gente intorno!