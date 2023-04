Pantaloni che allungano le gambe slanciando e snellendo la figura sono quelli degli outfit chic di Lorella Cuccarini

Gli indumenti che acquistiamo devono riuscire a valorizzarci, ma spesso si è dubbiosi circa il modello giusto di pantaloni, siano jeans o meno. Talvolta sembra che alcuni accorcino la figura e la rendano anche tozza. Capita poi che vadano a sottolineare punti che vorremmo camuffare come pancetta, fianchi e cosce non minuti. Se stiamo cercando dei pantaloni che facciano apparire più alte e con una silhouette più longilinea dobbiamo puntare su un determinato modello. Si tratta di pantaloni che vanno di moda e perfetti a qualunque età, anche dopo i 50 anni. Infatti a indossarli spesso è Lorella Cuccarini che li abbina in look davvero trendy tutti da copiare.

Ogni fisico ha le sue caratteristiche e alcuni pantaloni potrebbero non valorizzarci o addirittura renderci ingiustizia ingrossandoci e facendoci apparire più basse.

In realtà però vi sono dei pantaloni in gran voga recentemente e che stanno bene a tutte le fisicità. Infatti, se da un lato esaltano silhouette snelle e alte, dall’altro riescono anche a far apparire più longilinee donne di bassa statura o curvy.

Sono questi i pantaloni che allungano le gambe slanciando e snellendo la figura

Se siamo di bassa statura e rotondette, dobbiamo esaltarci con pantaloni che abbiano precise caratteristiche. Si tratta di quelli che abbiamo visto più volte indossati da Lorella Cuccarini anche durante la trasmissione Amici.

Sarebbero i cosiddetti bootcut, ossia pantaloni che scendono dritti e poi leggermente svasati alla fine. Insomma a zampa d’elefante ma leggera e non esasperata.

Non essendo aderenti snelliscono le gambe e ne nascondono possibili rotondità. Il loro orlo finale largo poi crea l’illusione ottica di gambe chilometriche, un effetto amplificato dalla high waist, la vita alta. Quest’ultima va anche ad assottigliare il punto vita, tanto più se i pantaloni presentano un’altra caratteristica presente in quelli di Lorella Cuccarini: le pinces. Si tratta di pieghe che rendono più morbido il capo sui fianchi.

Come abbinarli copiando i look fashion di Lorella Cuccarini

Troveremo con facilità i bootcut high waist con pinces perché ora vanno molto di moda. Potremmo optare per quelli in denim o in altro tessuto.

La Cuccarini li sfoggia in outfit femminili ed eleganti assolutamente da copiare. Li troviamo sul suo profilo Instagram dove, oltre alle foto, è solita condividere la sua vestizione in camerino.

Possiamo notare come nel suo abbigliamento sia particolarmente attenta alle tendenze, infatti spesso opta per le nuance vivide che ora spopolano.

La vediamo indossare pantaloni bootcut fucsia, rossi, azzurri e verdi. Il più delle volte completati da una giacca dritta e leggermente lunga a doppio petto nella medesima tonalità: tailleur simili a quello scelto anche da Heidi Klum. Sotto il tailleur poi generalmente porta top in tonalità basiche rigorosamente infilati nei pantaloni o in formato crop.

Coloro che hanno gusti più classici potrebbero ispirarsi al suo raffinato tailleur total black dove ad arricchire i boot cut è una doppia fila di bottoni dorati ripresi dalla giacca.

Per vestirsi tutti i giorni

Fresco, casual e versatile invece il tailleur total denim abbinato a una maglia a righe blu.

Altre mise per la quotidianità da replicare sono quelle prive di giacca ma con boot cut e camicia infilata dentro.

La Cuccarini ad esempio abbina ai pantaloni in denim una camicia bianca con fiori violacei. Oppure una color senape che si sposa anche coi pantaloni neri.

In alternativa combina una camicia morbida dalle maniche larghe in tonalità rame a boot cut marrone scuro con piega frontale. Un altro dettaglio che rende le gambe più affusolate.

Semplice ma impeccabile poi la camicia bianca sopra ai pantaloni neri con righe bianche verticali, una fantasia che snellisce.

Insomma quelli della Cuccarini sono i pantaloni che allungano le gambe slanciando e snellendo la figura e, come lei stessa ci insegna, si possono abbinare in tanti look riusciti. Per aggiungere qualche altro centimetro non potranno mancare a completare l’outfit delle décolleté col tacco e la borsa della stagione primavera-estate.