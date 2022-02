Ritornano di moda questi pantaloni degli anni ’80 che abbiamo nell’armadio perfetti sia a 20 che a 50 anni

Se nel periodo invernale è tempo di cappotti, sciarpe, maglioni e chi più ne ha più ne metta, probabilmente non vedremo nelle vetrine dei negozi capi più leggeri, adatti a temperature più elevate. Eppure, la moda non è mai scontata, bensì è in continua evoluzione.

La moda cambia non solo per adattarsi alle esigenze della società, ma anche per avere un riscontro, positivo o negativo che sia, della gente. Gli stilisti, inoltre, si divertono a lanciare alcuni capi che hanno avuto il loro momento di gloria negli anni passati.

È il caso di un determinato capo, che mai avremmo potuto immaginare di vedere nelle vetrine durante i periodi più freddi. Infatti, ritornano di moda questi pantaloni degli anni ’80 comodissimi e chic, per la felicità di uomini e donne.

In realtà, questi pantaloni furono indossati per la primissima volta nel 1900 dai cittadini dell’arcipelago da cui deriva il nome dei pantaloni. Quest’ultimi hanno spopolato soprattutto durante gli anni ’80, ma il loro successo è proseguito anche durante gli anni successivi.

I bermuda

I pantaloni bermuda sono un capo utilizzato da tutti. È ormai considerato un evergreen e per questo molti l’avranno conservato dentro l’armadio, poiché si indossa nei mesi estivi. Eppure, non ci saremmo mai aspettati di vederlo nelle vetrine anche nel periodo invernale.

Diversi stilisti di fama mondiale hanno lanciato i loro modelli di bermuda morbidi e larghi di diverso colore. Gli stilisti hanno abbinato i bermuda a camicie, piumini, blazer, stivali, mocassini, décolleté e così via, per conferire un tocco sia elegante sia casual a seconda degli accessori.

Audaci e sensuali, i bermuda sono perfetti anche per le over 50 che hanno voglia di mettere in risalto le loro gambe. Abbinati, poi, a questi segreti di bellezza, essere ancora più giovanili sarà un gioco da ragazzi.

I primi ad aver lanciato i loro modelli di bermuda sono stati Chanel, Dior e Tom Ford, i quali hanno coniugato stile e comfort. I loro modelli non sono aderenti, per cui si adattano anche ai collant o ai leggins.

Per andare di pari passo con l’inverno, alcuni modelli di bermuda sono stati realizzati a maglia con i colori tipici della stagione, dal grigio al bianco, e da abbinare a stivali e a lunghi cappotti. Invece, per gli eventi glamour ci sono bermuda ad effetto “metallico”, presentati nella collezione primaverile. Rispolveriamo, dunque, i nostri bermuda per indossarli ed essere alla moda.

