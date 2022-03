La gestione di tutto ciò che abbiamo in casa richiede precise scelte. Talvolta per un semplice fatto di sistemazione e gestione degli spazi, come avviene nel caso dei piumoni da riporre nell’armadio. In altri casi, invece, riguarda il lato estetico e l’arredo, magari di punti vuoti da riempire come l’angolo tra 2 divani. Talvolta, però, aspetto organizzativo ed estetico potrebbero convivere e quindi dettare particolari necessità che concilino entrambi. È ciò che si verifica quando si cerca un modo per sistemare piatti e bicchieri nella vetrinetta. Bisognerà dunque trovare soluzioni che accordino ordine e buon gusto.

Ante chiuse

La credenza dotata di vetrine è tra i mobili più classici che fanno bella mostra di sé in cucina e soggiorno. Possiamo mettervi all’interno un po’ di tutto, ma più spesso la usiamo per i nostri servizi di piatti e bicchieri. D’altronde, talvolta se ne hanno così tanti che diventa impossibile sistemarli solo nei mobili pensili della cucina. È in questi casi che l’intramontabile credenza ci viene in soccorso.

Nel caso fosse provvista di ante chiuse nel piano inferiore, dovremo cercare di mettervi quanta più roba possibile. Ovviamente sistemando il tutto in modo da rendere pratico prelevare qualunque cosa ci serva. Vi inseriremo piatti, bicchieri e altri oggetti che usiamo quotidianamente e poco pregiati. Naturalmente avremo cura di inserire i piatti uno dentro l’altro, partendo da quello più grande a quello più piccolo. Volendo sfruttare l’altezza, potremo mettere prima i piatti piani e poi adagiarvi sopra quelli fondi.

Per sistemare piatti e bicchieri nella vetrinetta in cucina e soggiorno in modo ordinato ed elegante sono questi gli accorgimenti da seguire

Maggiore cura impiegheremo nel sistemare la vetrinetta, dato che espone tutto ciò che vi è contenuto. Dunque, vi collocheremo gli elementi di maggiore pregio dei nostri servizi. Prestiamo attenzione a non addossarli troppo gli uni agli altri, ciò comprometterebbe irrimediabilmente l’estetica. Allo stesso tempo, evitiamo di inserirvi oggetti e soprammobili non pertinenti.

Possiamo inserire nel primo ripiano ciò che ci capita più spesso di usare nonché le stoviglie più degne di attenzione. Ad esempio, un vassoio di argento sarà meglio porlo in basso per metterlo in bella vista. In un punto più alto rischierebbe di non vedersi neanche. Sempre in virtù di tale discorso, i bicchieri li collocheremo invece nel ripiano più alto. Data la loro altezza sarà più equilibrata questa disposizione.

I piatti potremo dividerli tra i primi ripiani, con un compromesso tra salvaspazio ed arredo. Li inseriremo uno dentro l’altro, ma ne poggeremo 1 o 2 in verticale sulla parete di fondo della credenza. D’effetto sarà creare un piccolo angolo da tè con teiera, zuccheriera e tazzine.

Oltre che tra i singoli oggetti, lasciamo sufficiente spazio di separazione tra i vari servizi. Cerchiamo dunque di conciliare praticità ed estetica. In questo modo non solo l’ordine ci agevolerà quando dovremo usare i servizi, ma renderà anche la nostra vetrinetta un abbellimento per la stanza.

