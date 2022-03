Quando sentiamo parlare di perline, la nostra mente corre subito all’immagine di quei piccoli pezzi di vetro o in plastica variopinta e colorata. La loro forma è arrotondata con angoli smussati e la loro principale caratteristica è la presenza di un piccolo foro centrale. Questo permette l’assemblaggio delle perline grazie a un filo e la conseguente possibilità di creazione di gioielli di bigiotteria, come collane e braccialetti. Tutto questo, però, non è scontato. Davvero incredibile come con queste perline sia possibile realizzare qualcosa che si discosta completamente dal tipico scopo della creazione di accessori da indossare. Scopriamo come questi piccoli oggetti possano contribuire alla nascita di qualcosa di veramente innovativo.

Le perline da stirare

Pochi conoscono le perline da stirare. Chiamate anche pyssla, sono in plastica, piccole, di forma cilindrica e traforate come le perline comuni, ma la loro particolarità risiede nella capacità di fondersi con il calore. Proprio la fusione del materiale può dare origine a creazioni davvero straordinarie. Con le perline da stirare si possono realizzare portachiavi, sottobicchieri, tovagliette per la colazione, spille, calamite e tutto quello che possa suggerire la fantasia. Dopo l’assemblaggio della composizione scelta, bastano pochi minuti e, con un ferro da stiro e un comune foglio di carta da forno, si può dare vita a un’idea che sorprenderà tutti.

Davvero incredibile come con queste perline si possa creare qualcosa di completamente diverso da una collana

Per realizzare una creazione con le perline da stirare, bisogna innanzitutto acquistare questi speciali materiali. I pyssla si trovano molto facilmente negli store di bricolage, venduti in appositi barattoli o in bustine, oppure si possono acquistare online. Presso gli stessi punti vendita, fisici o sul web, si possono acquistare i supporti in plastica necessari all’assemblaggio delle perline. Si tratta di dischetti di varia forma e dimensione, caratterizzati dalla presenza di uno schema traforato a punte arrotondate. Queste punte, del tutto innocue, sono la base d’incastro di ogni singola perlina. La vicinanza di più elementi dà origine alla creazione che si ha in mente.

Ci sono anche supporti trasparenti, sotto cui si può posizionare un disegno con la funzione di guida, di trama da riprodurre. Una volta realizzato il disegno che si vuole, si deve prelevare l’intero supporto con le perline assemblate e metterlo sull’asse da stiro. Sopra la composizione si dovrà adagiare un foglio di carta da forno, quindi passarvi il ferro caldo per alcuni secondi. In un baleno questa riunione di perline sarà diventata una creazione a due dimensioni. Con le perline da stirare possiamo, dunque, creare da soli sottobicchieri rotondi e variopinti o simpatici portachiavi per la nostra borsa.

