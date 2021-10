Che si tratti di colori come l’oro o l’argento, gli accessori completano ogni look ormai da secoli nella moda. Non serve averne tantissimi, perché basta avere quelli giusti per fare un figurone e risaltare la figura. È possibile scegliere tra orecchini, collane, bracciali, anelli e persino, quest’incredibile accessorio di tendenza nel 2021 che chiunque potrebbe trovare in vecchie cassettiere.

E, poiché ritornano di moda questi gioielli del passato che tutte vogliono avere per questa ragione, ecco una selezione di quelli più belli del momento. Tutte desiderano provare di tanto in tanto il “fascino del vissuto”, di un’epoca ormai non più tanto vicina, ma comunque super affascinante.

Questi sono alcuni dei gioielli vintage più particolari che vale la pena indossare almeno una volta nella vita.

La bellezza senza tempo degli accessori

Dopo aver capito se è meglio indossare il color oro o l’argento, arriva il momento di scegliere gli accessori. Il vantaggio dei gioielli vintage è la possibilità di recuperare vecchi cimeli di famiglia, magari appartenuti a nonne o a mamme. Proprio come dimostra questo modello di borsa trendy che praticamente ogni nonna ha nell’armadio, il vintage è semplicemente intramontabile.

La prima proposta vintage è quindi l’autentico ritorno di un’eleganza passata. Si tratta della collana lunga in oro con minuscole pietre di quarzo. La collana arriva all’altezza dell’ombelico e ha una catenina veramente sottilissima. È perfetta per abiti completamente accollati o su un dolcevita aderente.

La seconda proposta sono gli orecchini a nodo, che molto spesso indossavano le nonne. Solitamente color oro, questi orecchini sono un intreccio, un vero groviglio di lucentezza. Sono tantissimi i Brand che li propongono in diverse colorazioni e a prezzi super accessibili.

Ritornano di moda questi gioielli del passato che tutte vogliono avere per questa ragione

Il vero motivo per cui indossare almeno uno di questi gioielli è la loro capacità di trasportare ogni donna in un tempo magicamente lontano.

Basta indossarli per sentirsi immediatamente donne di altri tempi, un po’ come accade con gli orecchini e gli anelli con moneta. Anche questi sono un ritorno del passato e chiunque potrebbe averne almeno un paio.

Un altro esempio potrebbe essere questo anello dal dettaglio chic che è impossibile perdersi in autunno. Oppure anche quello con smeraldo o con altra pietra colorata.

Le varianti tra cui scegliere sono tantissime, ma il consiglio è quello di non esagerare. Si tratta pur sempre di pezzi unici che andrebbero valorizzati nella loro singolarità e senza mai esagerare.