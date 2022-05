Non solo pantaloni e jeans a zampa ma ecco tutte le tendenze dell’estate da sfoggiare per essere al top anche a 60 anni

Ci stiamo preparando per questa bellissima estate che sta arrivando? Ormai, avremo già fatto il cambio stagione. Abbiamo, sicuramente, rispolverato la mitica giacca di pelle, un must-have delle mezze stagioni, così come quella di jeans.

Nonostante le temperature siano più elevate, la sera, però, continua a fare freddo. Copriamoci adesso, perché non avremo più tempo di sfoggiare le nostre giacche super cool. L’estate 2022 si preannuncia essere molto calda, e non solo a livello di temperature.

Dopo anni bui, forse quest’estate sarà quella della svolta. Abbiamo appreso, infatti, la notevole riduzione delle restrizioni anti Covid dal Governo. Questo si traduce in maggiore libertà, intesa sotto tutti i punti di vista. Non vediamo l’ora che arrivi.

Per esprimere questa piena felicità la moda può essere d’aiuto. Per quest’estate vi è solo una parola d’ordine: comfort. Si può essere alla moda e comode allo stesso tempo? Assolutamente sì, con questi sandali, adatti anche alle over 50, da abbinare su tutto.

La nuova collezione sta lanciando tantissime tendenze, alcune riprese dagli anni passati. D’altronde, si sa, la moda passa e ritorna. L’abbiamo visto con questa tendenza degli anni ’70, riproposta anche quest’anno, che slancia la figura.

Tendenze estive 2022

Ma non è finita qui. Ritornano di moda non solo pantaloni e jeans a zampa, ma anche tanti altri capi che, probabilmente, abbiamo già dentro l’armadio. La celebre rivista di moda Vogue ne anticipa qualcuno. Innanzitutto, con i pantaloni e i jeans a zampa d’elefante, i sandali che andranno di moda saranno quelli alla schiava, coi lacci da tenere all’interno o all’esterno dei pantaloni. Ma anche le zeppe, proprie dello stile anni ’70.

Poi spopoleranno anche i jeans con i risvolti, da abbinare alle décolleté, ma anche agli anfibi per le teenagers, nonché alle sneakers di tela per un look più casual.

Tuttavia, il nuovo trend dell’estate 2022, adatto soprattutto alle over 60, saranno i pantaloni hippie. Insomma, il 2022 è un vero e proprio tuffo nel passato. Stile anni ’70 a gogo. I pantaloni hippie sono freschi e leggeri, molto giovanili grazie alle loro fantasie e tessuti.

Si tratta di pantaloni che non sentiremo addosso. Sono larghi, quindi perfetti per minimizzare le curve ma, allo stesso tempo, adatti a valorizzare i punti di forza. Inoltre, si possono abbinare su tutto, sia ai sandali che alle scarpe con tacco o zeppe.

Non solo pantaloni e jeans a zampa ma ecco tutte le tendenze dell’estate da sfoggiare per essere al top anche a 60 anni

Chi l’ha detto che le donne a 60 anni non possano vestire alla moda? Basta optare per i giusti abbinamenti ed il gioco è fatto. Inoltre, i pantaloni hippie staranno benissimo con i sandali chunky, che “calzano” a pennello alle over 60.

Infatti, tengono il piede fermo tramite il laccio posizionato nella parte posteriore e sono arricchite da un plateau. Ideali per la corretta postura, terranno il piede fresco e libero. Quest’estate si preannuncia davvero al top!

Lettura consigliata

