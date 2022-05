Seguire una dieta sana ed equilibrata significa avere sia un regime alimentare che più obiettivi. Dimagrire se si ha qualche chilo in più, tenersi in forma se lo si è già, ma non solo. La necessità di farsi seguire da uno specialista spesso nasce dalla necessità di individuare soluzioni che siano compatibili con diverse esigenze.

Come dovrebbe farcire un panino chi ha la pressione alta e come potrebbe prevenirla se non ci sono alternative a pranzo, spuntino o cena

Una necessità potrebbe essere quella di tenere conto delle calorie e dei valori nutrizionali, ma anche di elaborare situazioni che mirano a tutelare la salute di chi deve alimentarsi.

Un esempio? Basta, in teoria, scegliere il modo in cui farcire un panino per fare la differenza nell’ambito del consumo di sodio. E si sa quanto questo fattore incida rispetto alla possibilità che si possa favorire un aumento della pressione.

Un’idea che rende più chiaro il concetto arriva direttamente da alcune indicazioni che vengono date dal sito dell’Istituto Superiore di Sanità.

Viene, in particolare, spiegato che un panino con pomodoro e mozzarella dovrebbe essere preferito ad uno con un salume crudo.

La scelta è strettamente correlata al fatto che optare per una soluzione, preferendola all’altra, corrisponde a risparmiare circa 1 grammo di sodio consumato. Quella che sembra una quantità di poco conto diventa assolutamente rilevante se si considera che il consumo raccomandato quotidiano è di 2 grammi.

C’è una sottile differenza tra sodio e sale

E allora ecco come farcire un panino per chi ha la pressione alta o per chi aspira a mettere in atto la giusta prevenzione. Attenzione, inoltre, a non confondere il concetto di sodio con quello di sale. Il sodio è una componente del cloruro di sodio, il comune sale da cucina. La stima è che per ogni grammo di sale si debba tenere conto di circa 393,4 mg di sodio. Sempre, secondo quanto specificato dall’Istituto Superiore di Sanità, portare il consumo di sodio al di sotto dei 2 grammi per giorno potrebbe ridurre di 8 millimetri di mercurio (MmHg) la pressione massima (sistolica) e di 4 la diastolica (minima).

Alcuni alimenti hanno un quantitativo di sodio molto alto

È chiaro a tutti che fare un pasto completo a livello nutrizionale sarebbe sempre la cosa giusta da fare. Tuttavia, mangiare un pesce con tante proprietà nutrizionali importanti o delle verdure a volte non è possibile.

Il panino, dunque, potrebbe non essere la soluzione ideale a livello alimentare, ma a volte può essere l’unica. Questo, però, non vieta di poter fare comunque delle scelte che sono compatibili con la ricerca della salute e del benessere.

Molto più rischioso potrebbe essere, invece, andare ad acquistare con grande frequenza alimenti molto gustosi ma che hanno un alto contenuto di sodio. Non mancano gli esempi di una sola pietanza in grado da sola di soddisfare quello che sarebbe il corretto fabbisogno di sodio di un’intera giornata. Con il grave problema che, ovviamente, ci sarebbe da considerare l’introduzione di molti altri alimenti nell’arco di un giorno.

