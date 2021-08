La moda passa veloce e noi di ProiezionidiBorsa siamo pronti a correre per inseguire i trend del momento ed informare gli stimati Lettori. In quest’estate 2021 ne abbiamo visto delle belle in termini di moda. Abbiamo avuto modo di vedere lo stile del momento promosso dagli stilisti Dolce e Gabbana che sono l’orgoglio italiano nel Mondo e il tema simbolo dell’estate che sta spopolando grazie agli influencer.

In questo articolo parleremo, invece, del ritorno alla ribalta di un pantalone super comodo che tutte noi abbiamo sicuramente indossato. Vediamo di quale si tratta.

Ritorna di moda per agosto questo pantalone che avevamo dentro l’armadio da abbinare in questo modo

Ebbene, il pantalone in tendenza per il mese di agosto è il pantalone a vita alta largo, corto sopra la caviglia e morbido. Si distingue dal pantalone a palazzo perché è corto. In realtà questo pantalone si è usato anche nelle estati precedenti per poi non vederlo più nelle vetrine. Oggi sta spopolando nuovamente non solo sui social, tramite le influencer, ma anche in tutti i negozi di abbigliamento. Se cerchiamo su Internet queste caratteristiche appena descritte avremo l’idea ben chiara di quale si tratta. Questo tipo di pantalone è perfetto per l’estate e soprattutto per il mese più caldo, perché la sua morbidezza e larghezza lasciano spazio alla freschezza sulle gambe. Inoltre è perfetto per tutte le forme fisiche poiché risalta i glutei per chi è magra e copre modellando le cosce per chi è in carne.

Come abbinare il pantalone

Ecco come ritorna di moda per agosto questo pantalone che avevamo dentro l’armadio da abbinare in questo modo. Il pantalone si abbina perfettamente a quelle T-shirt casual sopra l’ombelico o alle maglie più eleganti non troppo larghe sui fianchi. Le casacche larghe andrebbero bene ma non risaltano il pantalone, essendo questo largo di per sé, soprattutto per le donne in carne.

Il bello di questo pantalone è la varietà di colori in cui è possibile trovarlo. Nel mese di agosto si usa il caramello come colore e un abbinamento perfetto sarebbe con una maglia che abbia solo dei richiami dello stesso colore o beige. Ma sta benissimo anche con l’azzurro. Sembra infatti che questo abbinamento di colori, marrone e azzurro, sia il trend di questo mese.