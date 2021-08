Milano viene sempre vista come una città fredda, grigia e frenetica. Una metropoli basata esclusivamente sul business. Di certo, buona parte del capoluogo lombardo, e dei suoi abitanti, rispecchiano perfettamente l’immagine che abbiamo appena dipinto. Ma Milano è anche una città culturale. A parte la magnificente bellezza del suo Duomo, a Milano ci sono molti teatri, primo fra tutti La Scala dove, ogni anno, la sera del 7 dicembre, giorno del Patrono della città, Sant’Ambrogio, si tiene la celeberrima “Prima”.

La città offre inoltre una grande offerta culturale, grazie ai tantissimi musei e spazi espositivi che ospita. Pensiamo, ad esempio, alla Triennale, alla Pinacoteca di Brera, al Palazzo Reale, alla GAM (Galleria di Arte Moderna) e al MUDEC, quest’ultimo, di relativa recente inaugurazione (2014). Sia chiaro che questa brevissima carrellata comprende solamente i più famosi.

Ma non è ancora finita. Stiamo per andare a scoprire una Milano che davvero in pochi conoscono. Un angolo meneghino “segreto”, quasi nascosto.

Sembra incredibile ma nel cuore di Milano c’è un insospettabile angolo di pace altamente suggestivo

A pochi passi dal celeberrimo Cenacolo, in Corso Magenta, si trova Casa Atellani, al civico 65. Una residenza privata che porta ancora il nome del suo antico proprietario e che è stata resa accessibile al pubblico dal 2015, in occasione dell’Expo.

Una volta varcato il portone si accede alle sale affrescate di un classico palazzo signorile. La perla di questa dimora sta, però, nel piccolo ma lussureggiante giardino che nessuno mai immaginerebbe di trovare dietro il portone di un palazzo di città.

La storia e le vicissitudini di questo magico luogo si intersecano con quelle di un noto personaggio: Leonardo Da Vinci. Alla fine del Quattrocento, il geniale artista si trovava a Milano per dipingere l’Ultima Cena. In quell’occasione, il duca Ludovico il Moro volle donare all’artista, come riconoscimento per le straordinarie opere con cui egli stava abbellendo la città, una vigna.

La cosiddetta “Vigna di Leonardo” si trova proprio nel giardino di Casa degli Atellani. Sviluppato su un’area di circa 8.300 metri quadri, si tratta di un antico vigneto che comprende 16 pertiche di viti di Malvasia di Candia Aromatica. La visita alla Casa e alla vigna è davvero un’esperienza incredibile. Si tratta infatti dell’unica vigna esistente in un centro metropolitano.

E quindi, sembra incredibile ma nel cuore di Milano c’è un insospettabile angolo di pace altamente suggestivo. Una visita guidata, di un’ora circa, conduce in un emozionante viaggio tra arte, storia e natura.

