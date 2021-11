L’autunno è una stagione bellissima. Tutto si colora di giallo e arancione. Arriva il periodo delle castagne e della zucca, ed è anche il momento dell’attesissimo Black Friday. Il “venerdì nero”, tradotto dall’inglese, non è assolutamente accostato ad una cosa negativa, anzi, tutt’altro!

Il Black Friday costituisce l’ultimo weekend di novembre e per tutto questo periodo si assiste allo shopping compulsivo, in quanto tutti i negozi offrono la possibilità di acquistare a prezzi stracciati e scontati. Non solo negozi “fisici”, in cui è possibile andare a comprare direttamente, ma anche i negozi online regalano questa grande opportunità.

Ed è proprio qui che dobbiamo tenere gli occhi aperti, perché le truffe sono sempre dietro l’angolo e i malfattori colgono queste opportunità per raggirare più vittime possibili. Come funzionano i raggiri online? Per rispondere a questa domanda, consigliamo di stare attenti agli acquisti online con bancomat o postepay perché possono truffarci inaspettatamente usando questo codice.

I truffatori agiscono attraverso qualsiasi mezzo possibile e immaginabile, per esempio di presenza, come abbiamo visto, con i cataloghi ricevuti a casa e anche sui social. A tal proposito, occhio a questa truffa sui social apposita per svuotarci il conto corrente che si aggirerà nel weekend del Black Friday.

I social network, positività e negatività

I social sono sicuramente una finestra che si affaccia al Mondo. Tramite questi, possiamo comunicare con amici, condividere i momenti più belli della nostra vita quotidiana e tanto altro. Un aspetto negativo dei social network, da non sottovalutare, è la facilità delle truffe.

Il team di ProiezionidiBorsa ha già parlato delle truffe su Facebook tramite false intersezioni, ma non solo questa piattaforma, anche altri social costituiscono un pericolo per le vittime, specialmente durante periodi di intenso shopping come il Black Friday.

Stiamo particolarmente attenti se in un post pubblicato su Facebook o Instagram o altri social meno conosciuti sono citati hashtag con parole allettanti come “sconti”, “saldi”, “viatutto” e così via. Inoltre, stiamo attenti anche qualora ci dovessero taggare nei post con link strani e con gli stessi hashtag. Soprattutto se in questi post, dove siamo taggati, vi è scritto la parola che, purtroppo, fa cadere in trappola molte persone, ossia “vincitore”.

Occhio a questa truffa sui social apposita per svuotarci il conto corrente che si aggirerà nel weekend del Black Friday

Dunque, la regola fondamentale è quella di sospettare di proposte allettanti. Ma anche di offerte tanto convenienti da spingere ad acquistare, perché è molto probabile che si tratti di una truffa. Ciò nonostante, lo shopping online può essere fatto in totale sicurezza. Basta guardare se nei siti adibiti vi è un lucchetto chiuso e se è tutto documentato, come accade per i pagamenti con Postepay, Paypal eccetera.