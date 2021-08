Di recente, molti luoghi con pochi abitanti hanno lanciato delle iniziative davvero interessanti per ripopolare i paesi. Infatti, ci sono alcuni posti meravigliosi che, per una ragione o per un’altra, hanno una densità di popolazione davvero bassa. E, proprio per questo motivo, i comuni si sono messi in moto. E un’iniziativa davvero fantastica riguarda la cessione di alcune case (secondo determinati criteri ovviamente) a un prezzo davvero stracciato. Vediamo più nel dettaglio uno dei luoghi che ha deciso di abbracciare questo progetto.

Case a 1 euro in questo luogo meraviglioso in cui tanti vorrebbero vivere

Questa volta ci troviamo in provincia di Caserta, in un borgo davvero meraviglioso. Si tratta di Pietramelara, un paesino campano. Il comune ha deciso, infatti, di abbracciare l’iniziativa che prevede la vendita di alcuni edifici a un prezzo simbolico per ripopolare il luogo. Soprattutto perché, a causa di alcuni problemi ritenuti da molti scomodi, Pietramelara ha una densità di popolazione piuttosto bassa. Ma questo è un vero e proprio peccato, in quanto il borgo è stupendo e merita di essere vissuto e visitato.

Pietramelara, un luogo incantevole in cui sicuramente molte persone vorrebbero vivere

Su un’altura vediamo ergersi questo borgo meraviglioso con una torre di avvistamento che viene notata prima di tutto. Le mura, poi, che circondano Pietramelara danno un senso di antico e fascinoso che non potrebbe lasciarci mai indifferenti. Per non parlare del bellissimo Palazzo Ducale che si trova nel paese e della Chiesa Madre di San Rocco. E senza citare, inoltre, lo splendido paesaggio di boschi che si erge attorno al luogo. Insomma, come non prendere in considerazione la possibilità di comprare le case a 1 euro in questo luogo meraviglioso in cui tanti vorrebbero vivere? Quantomeno, potremmo visitare il borgo e vedere se rientriamo nei requisiti per poter richiedere l’immobile. Sicuramente questo posto non potrebbe lasciarci indifferenti e potremmo dare una svolta interessante al nostro futuro.

Approfondimento

Sembra impossibile ma in questo posto possiamo comprare casa per meno di 400 euro