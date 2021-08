Esiste un olio che ha importantissimi effetti sul benessere umano e evidenti vantaggi sulla salute. Si tratta dell’olio di enotera, un prodotto che è possibile ricavare dall’omonima pianta e che tutti farebbero bene a conoscere. Per ottenerlo bisogna estrarlo a freddo e poi incapsularlo, in modo che tutti possano consumarlo facilmente come integratore alimentare. Sembra incredibile ma bastano pochi grammi di quest’olio ogni giorno contro osteoporosi, artrite e sintomi della menopausa menopausa. Ecco tutte le proprietà di quest’olio prezioso per la salute e come assumerlo in una dieta sana e varia.

Che cos’è l’olio di enotera e quali benefici è in grado di apportare al corpo

La spremitura a freddo dell’enotera restituisce un olio ricco di acidi grassi essenziali per il sistema nervoso. Si tratta di acidi di cui il corpo non dispone naturalmente e che è fondamentale assumere dall’esterno. Tra i più importanti benefici è possibile trovare un generale miglioramento dell’artrite reumatoide. Come evidenzierebbe questo articolo scientifico, un’assunzione della durata da uno a 3 mesi sembrerebbe in grado di migliorare notevolmente rigidità e dolore. L’olio di enotera è inoltre particolarmente indicato per le persone anziane che hanno bisogno di ridurre la perdita e la densità ossea associate all’osteoporosi. Ma i benefici non terminano qui, anzi, ne esistono moltissimi anche nel campo estetico.

Bastano pochi grammi di quest’olio ogni giorno contro osteoporosi, artrite e sintomi della menopausa

Per chi soffre già di tutti questi disturbi la dose consigliata è di circa 3 o 4 grammi giornalieri. Mentre è possibile verificarne i risultati dopo appena qualche settimana e comunque entro massimo un paio di mesi.

Ma quali sono gli effetti dell’olio di enotera su pelle e capelli? Esso è un validissimo aiuto contro eczemi, dermatiti, psoriasi, perdita di capelli e acne. Un suo utilizzo costante sembra capace anche di alleviare i sintomi della menopausa e quelli tipici del periodo premestruale.

Controindicazioni e approfondimento

Riguardo, invece, alle controindicazioni, l’olio di enotera non sembrerebbe avere grossi effetti collaterali. In rari casi è possibile avvertire nausea, male alla testa e allo stomaco. Per questo motivo consigliamo sempre di valutare opportunità e dosi di assunzione direttamente con il proprio medico. Questo vale specialmente per le persone che assumono anticoagulanti o farmaci che regolano la pressione sanguigna e contro la schizofrenia.

