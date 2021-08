Spesso teniamo fin troppo in scarsa considerazione le potenzialità che si nascondono dietro una dieta bilanciata. Attraverso l’alimentazione, infatti, è possibile contrastare, e talvolta risolvere, problemi più o meno comuni. Uno di questi potrebbe essere la fastidiosa e temutissima ritenzione idrica che, specialmente in costume, non lascia sempre tutti sereni. Esistono, però, sostanze naturali che possiamo integrare nella dieta quotidiana e che, se affiancate a piccoli accorgimenti, porteranno ad avere un corpo da urlo. Quelli che tratteremo sono tre alimenti freschissimi da mangiare d’estate per eliminare i liquidi e avere gambe e glutei bellissimi.

Ovviamente, è doverosa una premessa fondamentale: la Redazione non vuole sostituirsi in nessun modo ai medici o ai professionisti del settore. Dunque, quelli che saranno riportati di seguito, sono semplicemente dei consigli che seguono linee guida generali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La temutissima ritenzione idrica

Sono milioni nel Mondo le persone che soffrono di questo disturbo, con particolare incidenza nelle donne. Si stima che circa il 30% della popolazione femminile italiana sia interessato da problemi di ritenzione idrica.

L’estate complica ulteriormente le cose: le alte temperature favoriscono il ristagno dei liquidi e la comparsa della temutissima cellulite. Come sempre, le cause scatenanti del fenomeno risiedono in una dieta sbilanciata e una vita sedentaria. Se poi aggiungiamo uno scarso apporto di liquidi e un eccesso di sale, avremo ottenuto la ricetta migliore per avere problemi di ritenzione e cellulite. Il consiglio, pertanto, è quello di iniziare limitando queste abitudini sbagliate, che oltre alla ritenzione idrica, potrebbero portare a conseguenze decisamente peggiori.

Tre alimenti freschissimi da mangiare d’estate per eliminare i liquidi e avere gambe e glutei bellissimi

L’obiettivo, quindi, è quello di intervenire sull’organismo facendo in modo da aumentare la propria capacità drenante. Questo è possibile assicurandoci la giusta quantità di liquidi e sali minerali, ma vediamo come.

Il cetriolo, a questo proposito, è un ottimo alimento. Grazie alla sua elevata percentuale di acqua è un ortaggio molto consigliato per la lotta agli inestetismi da ritenzione. Inoltre, è anche un’ottima fonte di magnesio, fosforo e soprattutto potassio che favorisce la diuresi.

A far compagnia a questo ortaggio c’è l’anguria come ottimo rimedio anti-cellulite. Sì, perché l’anguria è composta al 95% di acqua ed ha spiccate proprietà che contrastano la ritenzione. È inoltre un’ottima fonte di sali minerali come fosforo e magnesio.

Concludiamo la lista con un frutto tanto piccolo quanto portentoso: i mirtilli. Questa bacca, oltre ad essere un alleato contro i radicali liberi, stimola la microcircolazione e si rivela dunque un’ottima arma alla lotta alla cellulite.