L’eleganza è una caratteristica innata e quando un make up punta sulla raffinatezza non può mai apparire eccessivo o non adatto a una certa situazione. Tuttavia, esistono contesti che richiedono quel tocco in più, una vera ventata di freschezza che caratterizza tutto il look. Stiamo ovviamente parlando di occasioni mondane e di svago, in cui un look troppo formale avrebbe esattamente l’effetto opposto.

Quindi, per serate estive e occasioni speciali è questo il trucco insolito da sfoggiare per stupire tutti, perché impossibile da non notare. Stiamo parlando del “make up iridescente” e la Redazione spiega come poterlo realizzare con semplicità.

Come ricreare un make up iridescente e quali prodotti utilizzare

Colori shock e inusuali sono ciò che caratterizza questo particolare make up che conquista anche molte fashion influencer. L’unica vera regola di questo trucco è osare con grandissima audacia. Lo smokey eyes non deve necessariamente prevedere colori tenui o i classici nero o marrone nella parte esterna dell’occhio. Via libera, quindi, a colore e cromie variopinte, nulla impedisce di usare anche brillantini e glitter.

Questo non significa truccare gli occhi velocemente e senza troppe cure. Bisogna comunque studiare i giusti abbinamenti di colori e, se il make up è carico sugli occhi, meglio scegliere tinte tenui sulle labbra.

Un modo per capire subito se un prodotto è adatto per un make up di questo tipo basta osservarlo sotto la luce diretta. Esso dovrà restituire un riflesso tra oro, rosa e verde. Nelle palette iridescenti non mancano il verde, il fucsia, l’azzurro, il ciclamino e il color menta.

Per serate estive e occasioni speciali è questo il trucco insolito da sfoggiare per stupire tutti

Accanto a ombretti appariscenti, non può mancare anche un illuminante assai vistoso da applicare su zigomo e sotto la palpebra. Anche eye liner e tanto mascara sono essenziali per attirare l’attenzione sullo sguardo.

Sulle labbra le tinte devono essere luminose e appena metalliche e qualche volta è possibile abbinare anche rossetti vellutati con micro-brillantini. Per coronare il look senza dimenticare la cura del corpo, suggeriamo di usare una lozione con sottili pagliuzze di brillantini per brillare anche al sole.