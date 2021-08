Un gusto rinfrescante e tanta facilità di preparazione sono il segreto del successo di queste interessanti alternative a uno dei piatti più semplici della cucina. La frittata è una preparazione saziante e veloce, perfetta da cucinare in estate, quando la voglia di stare davanti ai fornelli non è tantissima. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa ha pensato a 2 ricette davvero interessanti. È ora di dire basta alla solita frittata grazie a 2 fresche varianti golose che si preparano velocemente con ingredienti freschi e genuini. Ecco quali ingredienti utilizzare e che gusti abbinare per un frittata che abbia tutto l’aspetto e il sapore dell’estate.

Dosi per 4 persone della frittata con cipolle caramellate, salame piccante ed erbe aromatiche

Ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

8 uova medie;

cipolla bianca q.b;

100 grammi di salame a fette;

un cucchiaio di zucchero;

2 cucchiai di aceto;

prezzemolo q.b;

origano q.b;

basilico q.b;

olio extravergine d’oliva q.b;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Fare appassire le cipolle in padella con olio d’oliva per circa 25 o 30 minuti a fuoco lento, dopo averle salate leggermente. Solo ora è possibile aggiungere lo zucchero e l’aceto e lasciarle caramellare per circa 2 minuti a fuoco vivo. Nel frattempo sbattere le uova e unire le erbe aromatiche preferite, il salame tagliato sottile e le cipolle precedentemente cotte. Consigliamo di tenere da parte qualche salame per guarnire la frittata. Poi, condire con sale e con pepe e cuocere la frittata a fuoco lento, avendo cura di girarla a metà cottura. In ultimo decorare con il salame avanzato e servire calda o tiepida.

Per la versione con zucchine, pomodori, mozzarella e menta

8 uova medie;

qualche pomodoro ciliegino;

2 zucchine medie;

150 grammi di mozzarella;

60 grammi di formaggio grattugiato;

menta q.b;

uno spicchio d’aglio;

olio extravergine q.b;

sale q.b.

Basta alla solita frittata grazie a 2 fresche varianti golose che si preparano velocemente

Anche qui il procedimento è semplicissimo e il nostro consiglio è d’iniziare dai pomodori e dalle zucchine. Dopo averli tagliati finemente, collocarli in due ciotole diverse, salarli e farli riposare per un quarto d’ora circa. A questo punto tagliare anche la mozzarella e farla sgocciolare. Nel mentre, sbattere le uova con il formaggio grattugiato e le foglie di menta ben lavate e tritate. Cuocere in padella le zucchine e i pomodori, insieme a olio d’oliva, aglio e sale. Poi aggiungere anche le uova in padella dopo circa 4 minuti di cottura. Unire anche la mozzarella e lasciare che si fonda a fuoco lento e servire ben calda e filante.