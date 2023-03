Incredibili borghi toscani da scoprire: Casole d’Elsa ci ospita con la sua natura mozzafiato, l’ottimo cibo e le attività per il tempo libero

Scopriamo uno dei borghi più affascinanti della campagna senese in cui arte, architettura e Storia ci regalano mille motivi per vacanze da sogno e tanto divertimento. Ecco uno degli incredibili borghi toscani da scoprire: Casole d’Elsa.

Il nome deriva dal latino Casula, cioè casa, e in questo antico insediamento etrusco è impossibile non sentirsi a casa. Perché Casole d’Elsa, borgo immerso nella campagna toscana, ci avvolge con le sue sinuose colline e i suoi colori, il giallo dei girasoli e il rosso dei papaveri. Vicina a zone di interesse naturalistico e culturale come San Gimignano, Siena e Volterra, Casole d’Elsa propone numerose costruzioni d’epoca da visitare assolutamente. La Rocca è considerata uno dei più importanti castelli valdelsani risalenti al Trecento. Il Palazzo Pretorio ospita la Pinacoteca d’Arte Senese del Novecento. Il Museo Archeologico di Arte Sacra custodisce i reperti del periodo ellenistico e numerose pitture e sculture del tredicesimo secolo.

Scegliere Casole d’Elsa per una vacanza rilassante o inserirla come tappa per un soggiorno nella campagna senese potrebbe portarci numerosi benefici. Il borgo ha una vista panoramica mozzafiato, è il posto ideale per fare trekking o semplici passeggiate meno impegnative. Possiamo utilizzare le e-bike per esplorare i dintorni con tutta la famiglia senza mai annoiarci. Spesso gli artisti decidono di traferirsi in questa parte della Toscana. Casole d’Elsa non a caso è conosciuta come Borgo degli Artisti con molti laboratori artistici e musei estemporanei che possono essere visitati liberamente.

La Toscana in cucina

Uno dei punti di forza dei borghi senesi è la cucina. Qui possiamo trovare la vera cucina toscana grazie alla ribollita, ai pici all’aglione e alla pappa al pomodoro. Vino, olio extravergine e tartufi caratterizzano le ricette di Casole D’Elsa. Il Sangiovese e i vitigni canaiolo e colorino sono conosciuti e apprezzati in tutta l’Italia. L’olio ha ottenuto i riconoscimenti IGP. Castagne e miele arricchiscono le tavole degli agriturismi.

Il commercio delle spezie e dello zafferano da queste parti ha origini antiche che si perdono nel Medioevo. Diverse piccole aziende hanno utilizzato lo zafferano per intraprendere un percorso di gusto e difesa della tradizione diffondendolo anche nelle regioni circostanti.

La mela autoctona Casolana, molto famosa in passato, è stata rilanciata con nuove piantagioni su cui amministrazione comunale e Pro Loco hanno puntato.

Incredibili borghi toscani da scoprire con attività moderne e tanta organizzazione

A Casole d’Elsa la bicicletta ha un significato particolare. Tuscany bike Park e Terre di Casole bike hub sono 2 realtà molto apprezzate dagli appassionati. Facendo visita all’antico borgo verremo a contatto con l’Associazione Sportiva Dilettantistica che riesce a coniugare la passione per le due ruote e l’amore per il territorio. Ed è una passione contagiosa. Attività culturali, sportive e ricreative animano la vita sociale del luogo in cui i turisti riescono a immergersi con grande spirito.

Passato e presente si incontrano a Casole d’Elsa, arte moderna e contemporanea, natura e attività tipiche dei nostri giorni. Come i corsi di Kung Fu e di Qi Gong Tai tenuti negli scenari mozzafiato che caratterizzano la zona. Oppure i corsi per la creazione di fiori, per imparare la pittura e la lavorazione della ceramica organizzati individualmente o per gruppi e per tutte le età. Ma non solo per chi vive a Casole D’Elsa ma anche per chi decide di visitarla e trattenersi. L’Italia ci regala autentiche perle e noi siamo felici di averne appena scoperta una delle più preziose.